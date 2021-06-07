"Последствия будут на большой части и самой РоSSии".

Первый президент Украины Леонид Кравчук не верит, что РоSSия может применить ядерное оружие против Украины.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой в эфире "5 канала".

"Представьте, РоSSия решила ударить по Харькову. Последствия будут на большой части и самой РоSSии", - подчеркнул Кравчук.

Объясняя причины денуклеаризации страны по Будапештскому меморандуму, он также рассказал, что после распада СССР контроль над ядерным арсеналом принадлежал Москве, а не Киеву . Кравчук отметил, что на момент подписания меморандума в Украине было 1 270 ядерных боеголовок.

"У меня не было "черного чемоданчика": он был в Москве. Я мог только по телефону говорить с командующим ракетной армии (в Москве - ред.), а он мог выполнять или не выполнять мои просьбы, не говоря уже о поручении: это нереально было. В Украине не было возможностей контролировать и заменить ядерное оружие", - рассказал Кравчук.

"Ядерное оружие, как и все, что существует в природе, - не вечно. Боеголовки необходимо постоянно обновлять. При этом Украина сама их производила, попытка добыть уран создала Чернобыль. Мы не справились", - отметил Кравчук.

Он также отметил, что подписание документа о вывозе ядерного оружия с территории Украины подписал не он, а его преемник Леонид Кучма.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский назвал отказ Украины от ядерного статуса в начале 90-х годов прошлого века "большой ошибкой", а невыполнение Будапештского меморандума - "предательством". Однако, по его словам, возвращать Украине ядерный статус - неправильно.

В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором названы условия применения ядерного оружия. В декабре 2019-го он заявлял о готовности РоSSии продлить договор о сокращении ядерных арсеналов "без каких-либо условий".