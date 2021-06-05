Украина увеличит миротворческий контингент в Конго

Информацию об увеличении контингента подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Украина увеличит миротворческий контингент в Конго
Фото: mil.gov.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) согласовала направление персонала для участия в миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго.

Соответствующее решение было принято на заседании СНБО 4 июня.

"Члены Совета нацбезопасности и обороны согласовали вопрос о направлении персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго", - говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Информацию об увеличении контингента подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Там уже наш контингент. Сейчас он будет на небольшое количество, но увеличиваться. Вопрос принят единогласно", - заявил Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО.

Напомним, в феврале в результате вооруженного нападения неизвестных погиб посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттаназио.

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