Украина увеличит миротворческий контингент в Конго

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) согласовала направление персонала для участия в миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго.

Соответствующее решение было принято на заседании СНБО 4 июня.

"Члены Совета нацбезопасности и обороны согласовали вопрос о направлении персонала для участия Украины в миссии ООН по стабилизации ситуации в Демократической Республике Конго", - говорится в сообщении на сайте Офиса президента.

Информацию об увеличении контингента подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Там уже наш контингент. Сейчас он будет на небольшое количество, но увеличиваться. Вопрос принят единогласно", - заявил Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО.

Напомним, в феврале в результате вооруженного нападения неизвестных погиб посол Италии в Демократической Республике Конго Лука Аттаназио.