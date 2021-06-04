Фирма из орбиты сына Януковича владеет частью элитного бизнес-центра в Москве - "Схемы"

Бизнес-центр Atlantic построен в 2014 году и расположен неподалеку от Киевского вокзала.

Фирма из орбиты сына Януковича владеет частью элитного бизнес-центра в Москве - "Схемы"
Фото: argumentua.com

Журналисты обнаружили компанию, связанную с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, которая является собственником части элитного бизнес-центра Atlantic в Москве и земельного участка под ним.

Как говорится в расследовании программы "Схемы", владельцем 14% доли земельного участка, на котором расположен Atlantic, и соответствующей доли самого бизнес-центра, согласно роSSийскому реестру недвижимости, является компания "Прайд-М". Ее руководитель - Александр Ермольчук.

Как установили журналисты, человек с таким же именем и фамилией минимум в период 2012-2013 годов возглавлял два украинских акционерных общества - "Мако Холдинг" и "Маринсервис". Согласно украинскому реестру юридических лиц, бенефициаром этих предприятий в это же время был Александр Янукович.

Также журналисты обнаружили еще одну связь между сыном экс-президента Януковича и упомянутой московской недвижимостью. По адресу бизнес-центра Atlantic также прописана другая фирма, "Восточный альянс", которой владеет Эдуард Слинько. "Схемы" установили, что человек с таким именем и фамилией ранее занимал руководящую должность в украинской корпорации "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНИ". Бенефициаром этой украинской корпорации через "Мако Холдинг" также был Александр Янукович.

Бизнес-центр Atlantic построен в 2014 году и расположен неподалеку от Киевского вокзала. От здания до Кремля, говорится в расследовании, 15 минут автомобилем. Арендная ставка в год в этом бизнес-центре, по данным роSSийских профильных сайтов по аренде недвижимости, составляет около 600 долларов за квадратный метр.

Также в этом бизнес-центре арендуют офис структуры роSSийской компании "Роснефть".

Как сообщалось, экс-президент Виктор Янукович, его сын Александр и еще шесть высокопоставленных деятелей времен президентства Януковича остаются под санкциями Евросоюза по крайней мере до марта 2022 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Швейцария защищает свой рынок труда от требований ЕвросоюзаШвейцария защищает свой рынок труда от требований Евросоюза
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Порошенко: Украину на саммит НАТО не приглашают уже дважды подрядПорошенко: Украину на саммит НАТО не приглашают уже дважды подряд
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую перепискуДело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку
Блок рекламы


Похожие новости
Суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по факту захвата госвластиСуд разрешил заочное расследование в отношении Януковича по факту захвата госвласти
Бывший роSSийский политтехнолог Медведчука и Януковича открывает Артпространство в ОдессеБывший роSSийский политтехнолог Медведчука и Януковича открывает Артпространство в Одессе
ВАКС не будет судить сына ГладковскогоВАКС не будет судить сына Гладковского
Дело против сына Гладковского передали в судДело против сына Гладковского передали в суд
В Пакистане в результате теракта на парковке элитного отеля погибли пять человекВ Пакистане в результате теракта на парковке элитного отеля погибли пять человек
НАБУ объявило в розыск сына ГладковскогоНАБУ объявило в розыск сына Гладковского
РоSSия высылает 10 сотрудников посольства США в МосквеРоSSия высылает 10 сотрудников посольства США в Москве
РоSSия ограничила полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моряРоSSия ограничила полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря
Зеленский ввел в действие санкции против Курченко, Табачника, Януковича, Азарова и ПоклонскойЗеленский ввел в действие санкции против Курченко, Табачника, Януковича, Азарова и Поклонской
Киев направил РоSSии ноту из-за провокаций у посольства Украины в МосквеКиев направил РоSSии ноту из-за провокаций у посольства Украины в Москве
Последние новости
Подгружаем последние новости