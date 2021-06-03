На Львовщине разоблачили врача, которая требовала с участников ООС взятки за оформление инвалидности

Изменение группы инвалидности раненому бойцу она оценила в 8 тыс. долларов США.

Правоохранители уличили врача Львовского областного госпиталя ветеранов на вымогательстве взяток при оформлении инвалидности для участников АТО/ООС.

В некоторых случаях злоумышленница требовала деньги даже с тех людей, которые имели законные основания на получение инвалидности, информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Коррупционная схема работала еще на этапе формирования первичных документов. На свои "услуги" злоумышленница установила разные расценки. В частности, задокументировано, что она оценила смену группы инвалидности раненому бойцу в 8 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали женщину согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения всей суммы взятки от участника боевых действий.

Во время обысков по местам работы и проживания злоумышленницы правоохранители обнаружили папки с документами бойцов АТО и черновые записи.

Задержанной планируется сообщить о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Проверяется причастность к противоправной деятельности других должностных лиц госпиталя, военного комиссариата и МСЭК г. Львова.

Ранее двум врачам из Киева, "продававшим инвалидность" за $3 тыс., сообщили о подозрении. За содеянное им грозит до 10 лет с конфискацией.

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