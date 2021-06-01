Украина разрешит приезжать из Турции без теста на covid-19

Украина планирует разрешить приезжать гражданам из Турции без обязательного прохождения ПЦР-тестов на covid-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

Украина разрешит приезжать из Турции без теста на covid-19
Фото: slovoidilo.ua

Что известно

«Например, Турция освободила украинцев от необходимости показывать результаты ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы делаем зеркальный ответ, и те, кто возвращается из Турции, также будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест», — сказал он журналистам.

Ляшко отметил, что в связи с изменениями ЕС критериев определения стран, из которых можно без ограничений пересекать границы ЕС, Украина также пересмотрит такие критерии.

«Мы внесли изменения в постановления Кабмина и сейчас согласовываем их с центральными органами исполнительной власти. Мы вводим в постановление перечень стран, которые привлекательны с туристической сточки зрения для Украины, Минкульт и МИД определили страны, где будут зеркальные действия», — рассказал он.

При этом Ляшко подчеркнул, что в настоящее время нет подтвержденной официальной информации о признании или непризнании отдельными странами тех или иных вакцин от covid-19 и о возможном запрете приезжать в эти страны лицам, которые вакцинированы «не такой вакциной».

Напомним

Турция разрешает въезд туристам из Украины, однако перед вылетом необходимо заполнить специальную форму на сайте турецкого Минздрава.

Кроме того, покупая авиабилеты, пассажирам следует учитывать, что в стоимость поездки необходимо закладывать туристическую страховку в Турцию, которая покрывает лечение, в том числе, от covid-19, и сдачу двух ПЦР-тестов (один для въезда в Турцию, второй — по возвращении в Украину).

Цена одного ПЦР-теста составляет около 1000 грн. Анализ по возвращении в Украину можно не сдавать, однако тогда необходимо пройти 14-дневную самоизоляцию.

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