В Евросоюзе согласовали запрет для белорусских авиакомпаний летать над странами ЕС

Самолеты из Беларуси не смогут пролетать транзитом и не смогут приземляться в аэропортах Евросоюза.

Лидеры ЕС согласовали новый раунд санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси и договорились о запрете белорусским авиакомпаниям заходить в воздушное пространство и аэропорты Евросоюза , пишет The Wall Street Journal. Это политическое решение было согласовано на саммите, но оно еще должно согласоваться Советом ЕС на уровне министров.

Евросоюз планирует запретить белорусским авиакомпаниям летать над своим пространством как транзитом, так и призмеляться в аэропортах. Самолетам из ЕС пока не запрещается летать над Беларусью, но рекомендуется этого не делать. Ряд авиакомпаний самостоятельно отказываются от перелетов над страной. Великобритания между тем обязала свои авиакомпании облетать Беларусь .

На саммите в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что оправдания режима Лукашенко по поводу принудительной посадки самолета с соучредителем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем "абсолютно неправдоподобные".

ЕС требует освободить Протасевича и его девушку, которую также сняли с самолета. Саммит поручил Совету ЕС разработать новый пакет секторальных экономических санкций.

Напомним, что Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича. Самолет, в котором находился журналист, совершил аварийную посадку после сообщения о минировании.

Украина назвала задержание основателя Nexta очередной атакой на свободу слова со стороны белорусских властей.

В Ryanair заявили, что об угрозе на борту экипажу рейса авиакомпании сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

Вчера вечером появилось первое видео с Протасевичем после задержания. Он заявил, что дает показания об "организации массовых беспорядков".