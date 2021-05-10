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2021-05-10
В Сомали террорист-смертник убил шестерых полицейских
Еще шестеро правоохранителей были ранены.
Фото: Pledge Times
Террористы подтвердили ответственность, но назвали меньшее количество жертв - пятеро.
"Шестеро полицейских, включая командира полиции округа Вабери, были подтверждены как погибшие, еще шестеро получили ранения в результате взрыва", - заявил на пресс-конференции спикер полиции Садик Аден Али Дудин.
Повстанцы "Аль-Шабааб" с 2008 года ведут борьбу за свержение правительства Сомали и установление своего правительства, основанного на жесткой трактовке исламского закона. Террористы регулярно обстреливают Могадишо и другие районы Сомали.