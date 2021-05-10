В Сомали террорист-смертник убил шестерых полицейских

Еще шестеро правоохранителей были ранены.

Фото: Pledge Times
В столице Сомали, Могадишо, в результате взрыва с террористом-смертником погибли шестеро правоохранителей. Ответственность за теракт возложили на исламскую группировку "Аль-Шабааб", пишет Reuters.

Террористы подтвердили ответственность, но назвали меньшее количество жертв - пятеро.

"Шестеро полицейских, включая командира полиции округа Вабери, были подтверждены как погибшие, еще шестеро получили ранения в результате взрыва", - заявил на пресс-конференции спикер полиции Садик Аден Али Дудин.

Повстанцы "Аль-Шабааб" с 2008 года ведут борьбу за свержение правительства Сомали и установление своего правительства, основанного на жесткой трактовке исламского закона. Террористы регулярно обстреливают Могадишо и другие районы Сомали.

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