Порошенко: программа-максимум - добиться ПДЧ, программа-минимум - приглашение в Брюссель

Экс-президент принял участие в акции «Первая минута мира».

Порошенко: программа-максимум - добиться ПДЧ, программа-минимум - приглашение в Брюссель

Международная коалиция в поддержку Украины, которую удалось сформировать в 2014-м году, так же значима, как в свое время антигитлеровская коалиция - об этом экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко заявил во время акции «Первая минута мира». Акция состоялась традиционно 8 мая в 23 часа на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне».

«В этом смысле очень важным был визит в Киев государственного секретаря США господина Энтони Блинкена, потомка эмигрантов из Украины, из Переяслава. Из моего с ним общения, из его публичных заявлений очевидна готовность Соединенных Штатов и в дальнейшем помогать Украине в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства», - отметил Порошенко.

По его убеждению, американская поддержка могла бы быть еще более мощной и действенной, если бы действующая власть в течение последних двух лет не свернула ряд важнейших реформ, в том числе в секторе обороны и безопасности, а также в антикоррупционной сфере.

«Если бы власть не погрязла в коррупции, если бы не подрывала доверие к себе со стороны новой американской администрации, которая еще с предыдущих времен является соавтором наших реформ 2014-19 годов, в совершенстве знает и понимает ситуацию в Украине», - отметил Порошенко.

«Как государственная оппозиция, мы воздерживались от критических заявлений до и во время визита. Но теперь стоит обратить внимание на то, что Владимира Зеленского, к сожалению, не пригласили с визитом в США на встречу с Байденом. Это более, чем красноречиво и слишком бросается в глаза. Я хочу подчеркнуть, что в своем личном послании, которое я передал государственному секретарю к руководству США, я обратился с просьбой пригласить президента Украины в Вашингтон как можно быстрее, или встретиться с ним в Европе желательно до встречи Байдена с Путиным», - сообщил Петр Порошенко.

«Забочусь не о личных интересах или имидже «великого», а о национальных интересах Украины, нашего государства. Я надеюсь, что власть сделает выводы и восстановит ту программу реформ, которая приближает нас к вступлению, гарантированному Конституцией, в Европейский Союз и НАТО», - отмечает Петр Порошенко.

Он также напомнил, что в течение двух лет власть игнорировала и даже отрицала необходимость Плана действий по членству в Альянсе, признав свою ошибку только сейчас. «Только что мы узнали - как и Лондонский саммит 2019 года, сейчас встреча на саммите НАТО в Брюсселе в июне текущего года снова пройдет без украинского руководства. То, что в 2014-19 годах стало уже рутиной, теперь, к сожалению, для Украины почему-то превращается в недостижимую мечту», - отметил пятый Президент.

«Тем не менее, я уверен, что еще есть возможность добиться для украинского президента приглашения на саммит НАТО, она не потеряна, впереди больше, чем месяц. Я обращаюсь к Зеленскому, как он любит, взять это дело под личный контроль, бросить все силы на организацию визита в Брюссель, где будет нынешний саммит. Это очень важно для Украины», - отметил лидер «Европейской Солидарности». «Программа-максимум - добиться предоставления ПДЧ до 2024 года. Программа-минимум - добейтесь, хотя бы приглашения, потому что его отсутствие - это провал неэффективного непрофессионального руководства страны», - резюмировал Петр Порошенко.

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