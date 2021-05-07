Зеленский утвердил положение о Центре противодействия дезинформации при СНБО

Президент Владимир Зеленский подписал Указ №187/2021 "Вопросы Центра противодействия дезинформации", которым утвердил Положение о ЦПД.

Об этом сообщает Офис президента.

Согласно документу, предельная численность сотрудников Центра составляет 52 человека. Кабинет министров должен в двухнедельный срок определить условия оплаты труда сотрудников.

Центр подчинен Совету национальной безопасности и обороны. Общее направление и координацию его деятельности осуществляет секретарь СНБО. Возглавляет центр руководитель, которого назначает и освобождает от должности президент по представлению секретаря СНБО.

"ЦПД обеспечивает противодействие как имеющимся, так и прогнозируемым угрозам нацбезопасности и национальным интересам в информационной сфере, выявляет и противодействует дезинформации, пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, а также будет предотвращать попытки манипулирования общественным мнением", - говорится в сообщении.

Центр должен проводить анализ и мониторинг событий и явлений в информационном пространстве, состояния информационной безопасности и присутствия Украины в мировом информационном пространстве. Также ЦПД будет выявлять и изучать текущие и прогнозируемые угрозы информационной безопасности Украины, факторы, влияющие на их формирование, а также прогнозировать последствия для национальных интересов.

Центр будет обеспечивать СНБО информационно-аналитическими материалами по информационной безопасности. Кроме того, Центр будет участвовать в разработке и реализации Стратегии информационной безопасности, осуществлении анализа состояния реализации, в частности по вопросам противодействия дезинформации.

Напомним, 6 апреля в Украине запустили работу Центра противодействия дезинформации.

ЦПД создан решением СНБО от 11 марта 2021 года. 2 апреля президент Зеленский назначил руководителем Центра Полину Лысенко, которая с сентября 2020 года занимала должность директора Департамента информполитики "Укрзализныци".