Прибывшим из Индии иностранцам запретили въезд в Украину со 2 мая

Украинцы будут вынуждены отбыть 14-дневную самоизоляцию независимо от результатов ПЦР-теста.

Прибывшим из Индии иностранцам запретили въезд в Украину со 2 мая
Фото: facebook/Міжнародний аеропорт Бориспіль

Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Индии прибывшим из этой страны запретят въезд в Украину со 2 мая.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В мире продолжается борьба с пандемией. За последнюю неделю зарегистрировано самое большое суточное количество случаев COVID-19 - 903 тыс. В последние два дня фиксируется 892 и 894 тыс. Лидером по регистрации абсолютного ежедневного количества случаев является Индия, в которой регистрируется уже почти 400 тыс. случаев болезни ежедневно", - сообщил он на брифинге 30 апреля.

Ляшко добавил, что правительство Украины приняло решение о запрете пересечения государственной границы с 00:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Республики Индия или находившимся на ее территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней.

Согласно решению Кабмина, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории Украины, являющиеся супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия или находились на её территории не менее 7 дней в течение последних 14 дней, подлежат обязательной самоизоляции независимо от наличия результатов ПЦР-теста.

Как сообщалось, в Израиле "индийский" штамм коронавируса обнаружили даже среди вакцинированных.

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