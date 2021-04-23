Прокуроры в деле Стерненко ходатайствуют об исследовании новых доказательств. Судья удовлетворил ходатайство (ОБНОВЛЕНО)

Сторона защиты утверждает, что документы, которые хочет присоединить прокуратура, - это доказательства законности получения доказательств, поэтому их нельзя присоединять.

Фото: Анастасия Иванцив

В деле одесского активиста Сергея Стерненко прокуроры на судебном заседании 23 апреля представили ходатайство относительно исследования новых доказательств, которые не исследовал суд первой инстанции.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Это постановление о назначении процессуальных руководителей в деле, - говорит прокурор Наталья Бойко, - создание следственной группы, рапорты сотрудников полиции, приказ о создании следственно-оперативной группы, поручение о проведении следователем предварительного расследования, постановление о назначении прокурора и об объединении материалов в одно уголовное производство".

Фото: Анастасия Иванцив

Адвокат Вадим Оксюта отметил, что сторона защиты предусмотрела такой шаг прокуратуры, но апелляционный суд должен исследовать приговор ретроспективно, без новых доказательств.

"Это нонсенс", - считает он.

Адвокат добавил, что документы, которые хочет присоединить прокуратура, - это доказательства законности получения доказательств, поэтому их нельзя присоединять.

Адвокат Маси Найем также пояснил, что ранее сторона защиты обращалась за этими материалами, однако прокуратура ответила, что все материалы уже в деле. Сейчас же сторона обвинения просит приобщить новые материалы. В то же время прокурор Наталья Бойко заявила, что процессуальные документы расследования являются частью дела.

Фото: Анастасия Иванцив

Чтобы решить, приобщать ли к делу материалы, представленные прокурорами, суд отправился в совещательную комнату.

ОБНОВЛЕНИЕ 14.25. Суд удовлетворил ходатайство прокуроров. Адвокаты заявили отвод судьям.

"Я уже отмечал, что апелляционный суд не может приобщать доказательства на этой стадии, у него нет компетенции на приобщение доказательств, - говорит адвокат Писаренко. - Теперь эти доказательства могут лечь в основу решения суда. Это говорит о его возможной предвзятости. Не было обеспечено состязательности процесса, было нарушение права на справедливый суд и оказание эффективной правовой помощи".

Писаренко также отметил, что он просит суд передать заявление об отводе на автоматическое распределение суда, который будет рассматривать отвод. "Ведь суд не может рассматривать отвод сам на себя", - сказал Писаренко.

Также заявление об отводе поддержал адвокат Демчука Воробьев.

"Я поддерживаю позицию защитников. Сторона обвинения ведет себя, как будто мы находимся в суде первой инстанции, и пытается исправить ошибки, которые они допустили в первой инстанции", - заявил Сергей Стерненко.

Прокуроры просят отказать в отводе судей.

Напомним, 23 февраля одесский суд признал Сергея Стерненко и Руслана Демчука виновными в разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Одессы и бывшего руководителя райорганизации партии "Родина" Сергея Щербича, якобы произошедшем в 2015 году.

Им назначили в качестве наказания лишение свободы на 7 лет и 3 месяца. До вступления приговора в законную силу обоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Тюремный срок Стерненко дали по ч. 2 ст. 187 (разбойное нападение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. Его также признали виновным по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), но освободили от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

9 апреля Стерненко освободили из-под стражи и поместили под домашний арест.

16 апреля Одесский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционных жалоб на обвинительный приговор Сергею Стерненко. Приговор еще не вступил в законную силу. Онлайн-трансляцию заседаний запретили на стадии речей участников процесса, поскольку адвокаты просят исследовать почти все доказательства. Это необходимо для вынесения оправдательного приговора, однако суд еще не принял решение, будет ли исследование. О том, что происходило в первый день судебного разбирательства, читайте в материале "Апелляция на обвинительный приговор Стерненко: важные подробности".