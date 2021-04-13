В Чехии ослабили карантин, несмотря на высокие показатели заражений

В Чехии, которая является одной из наиболее пораженных коронавирусной инфекцией стран в Европе, с понедельника, 12 апреля, вступили в силу первые ослабления карантина.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Для первоклассников ввели так называемое переменное обучение - чередование через неделю очных и дистанционных занятий. В школах обязательными являются регулярные экспресс-тесты на антиген. О проблемах в первый день после восстановления обучение не сообщали.

Также дети могут снова посещать детсады при условии соблюдения жестких гигиенических норм.

В связи с завершением действия чрезвычайного положения, теряет силу запрет покидать помещение ночью и передвигаться за пределы своего района проживания.

Многие другие ограничительные меры, такие как закрытие гостиниц и ресторанов, остаются в силе. Дальнейшие послабления власти Чехии намерены вводить с интервалом в две недели, чтобы иметь возможность лучше оценить последствия предыдущих шагов. Полиция намерена задействовать дополнительные силы для контроля за соблюдением других карантинных норм, которые будут действовать.

При этом показатели распространения коронавирусной инфекции в стране, несмотря на существенное падение в последнее время, остаются высокими. По данным Университета Джонса Хопкинса, Чехия также лидирует в мире по уровню смертности, связанной с коронавирусом. В стране с начала пандемии умерли около 28 тысяч людей, у которых подтвердили инфицирование, что составляет 261 человек на 100 тысяч населения. После Чехии по этому показателю идут Сан-Марино (252), Венгрия (238), Босния и Герцеговина (220), Черногория (219), Бельгия (205) Болгария (204), Северная Македония (201), Словения (199) и Словакия (193).

Напомним, с 1 марта в Чехии действует локдаун с запретом гражданам выезжать за пределы своего округа. Показатель заболеваемости COVID-19 в стране является одним из самых высоких в ЕС - почти 770 случаев на 100 тысяч населения.

Осенью прошлого года глава Минздрава Чехии Роман Примула потерял должность после того, как нарушил карантинные меры, которые были введены в стране по его инициативе. В феврале этого года он потерял новую должность - советника премьер-министра - потому что опять нарушил ограничения - Примула выступил за введение в стране жесткого карантина, а через несколько часов пошел на матч Лиги Европы между "Славией" и "Лестером".