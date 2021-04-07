Данилов о Харьковских соглашениях: "Надо разобраться, почему страну "продали" за 100 долларов"

Секретарь СНБО предположил, что Янукович обещал отдать РФ Севастополь в обмен на поддержку во время президентской кампании.

Украина не собирается денонсировать Харьковские соглашения. Решение Совета национальной безопасности и обороны по этому документу и соответствующее производство Службы безопасности Украины направлены на установление причин подписания Харьковских соглашений.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью LB.ua.

"Где вы видите, что мы денонсируем эти соглашения? Мы говорим, что надо разобраться, почему так произошло, и кто принимал в этом участие. Почему страну «продали» за 100 долларов. Почему государственные интересы перевели в какие-то мифические 100 долларов скидки (за газ - LB.ua )", - сказал он.

Секретарь СНБО предположил, что Харьковские соглашения были согласованы еще до избрания Виктора Януковича президентом. Данилов отметил, что "такие документы на коленях не пишутся, они отрабатываются заранее".

"Может, они и были согласованы до. По типу: мы тебя поддерживаем, ты отдаешь нам Севастополь, а людям скажем, что это в обмен на скидку за газ. Но это пока предположения. Надо разбираться. В том числе и с тем, почему не было выполнено решение СНБО времен Ющенко, которое предусматривало разработку Кабмином в течение двух месяцев законопроекта - с последующим представлением его в Верховную Раду - который оформлял процедуру выхода РоSSийской Федерации из Севастополя. Если бы был принят этот закон, были бы совсем другие процедуры", - подчеркнул Алексей Данилов .

Напомним, 11 марта СНБО принял решение, согласно которому СБУ будет проверять мотивацию депутатов, которые голосовали за так называемые Харьковские соглашения, согласно которым РоSSия разместила свой флот в Крыму.

По итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в списке на проверку и действующие нардепы, и олигархи, и "перечень лиц, который для вас очень интересен".

Как известно, 21 апреля 2010 года на тот момент президенты Украины и РоSSии Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые Харьковские соглашения, которые предусматривали продление пребывания Черноморского флота на территории Украины до 2042 года в обмен на снижение цены на газ. После оккупации Крыма Госдума РФ в одностороннем порядке разорвала эти соглашения.

Верховная Рада ратифицировала эти соглашения 27 апреля 2010 года. От Партии регионов "за" было 160 голосов (из 161 члена фракции), весь состав Компартии (27 человек), 20 нардепов Блока Литвина (тоже весь состав), 13 внефракционных, в частности, Инна Богословская и Василий Киселев, 9 от БЮТ (сама Тимошенко выступала против ), 7 от НУНС.

В марте 2021 года Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.