Кабмин утвердил концепцию развития крымскотатарского языка

Крымскотатарский принадлежит к языкам, которые находятся под угрозой исчезновения.

Кабинет Министров на заседании 7 апреля утвердил Концепцию развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде, народный депутат Василий Мокан.

Цель концепции - сформировать условия для ревитализации языка крымскотатарского народа, который сейчас принадлежит к языкам, находящимся под критической угрозой исчезновения, согласно классификации ЮНЕСКО.

"Одним из проявлений относительного упадка крымскотатарского языка, его статуса как находящегося под угрозой языка, является преобразование значительной части крымскотатарской языковой общности в русскоязычных монолингвов", - говорится в записке концепции.

Концепцией закрепляется идея развития крымскотатарского языка на основе латинской графики, как это было утверждено Верховной Радой АР Крым еще в 1997 году.

Она также предусматривает увеличение возможностей для изучения языка. Сейчас на свободной от оккупации территории есть только один детский сад, где проводят занятия по изучению крымскотатарского языка, и одна школа в Новоалексеевке.

Учитывая дисперсное расселение крымских татар на свободной территории и ограничение контактов с временно оккупированной территорией, приоритетным направлением рассматривается создание языковых онлайн-курсов. Также собираются выпустить современные словари, в том числе переводные на украинский и английский язык; расширить присутствие крымскотатарского языка на Duolingo, Google Translate, сайте "Википедия".

При Кабинете Министров планируют создать совещательный орган - Национальную комиссию по вопросам крымскотатарского языка.