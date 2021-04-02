Печерский райсуд отправил под домашний арест седьмого подозреваемого по делу митинга под ОПУ

Его считают поджигателем двери.

Печерский райсуд применил круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения для Алексея Белковского. Он является седьмым подозреваемым по делу о митинге в поддержку Сергея Стерненко, который состоялся 20 марта под Офисом президента.

Следствие говорит, что парень на акцию пришел с аэрозольным баллоном, в котором было неустановленное вещество. Он также подозревается в поджоге дверей здания и бросании предметов в нее, разрисовывании стен, пишет hromadske.

Следователи говорят, что действия Белковского ставили под угрозу жизнь и здоровье окружающих и нанесли ущерб государственному имуществу.

Прокурор ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте, поскольку у Белковского "имеются риски побега, сокрытия, давления на свидетелей и уничтожения вещественных доказательств".

Адвокат Белковского Илья Воробьев считает подозрение необоснованным. Он отметил, что его подзащитный не собирается скрываться.

«Не установлено точное место совершения якобы противоправных действий моего подзащитного. Речь идет о здании ОП, но оно длиной в 120 метров. Где именно находился мой подзащитный? Следствие это не установило", - заявил адвокат.

Сам подозреваемый также отрицает причастность к инкриминируемым ему действиям.

Напомним, всего подозрения получили около 10 человек. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал видео с нарезкой событий, произошедших в ходе митинга. Он сообщил, что из видео на тот момент были идентифицированы семь человек. Геращенко отметил, что все лица, которые уничтожали народное имущество, являющееся государственной собственностью, понесут наказание в соответствии с законом.

Активист Роман Ратушный, имя которого также было упомянуто на видео, заявил, что ролик унижает его честь и достоинство и негативно влияет на его репутацию. Он просит: опровергнуть "недостоверную и негативную информацию в отношении меня, которая оскорбляет мою честь и достоинство и вредит моей деловой репутации". Ратушного поместили под круглосуточный домашний арест. До этого аналогичную меру применили к Владу Сордо - единственному, кого задержали во время акции.

Организатору акции Сергею Филимонову также объявили подозрение в хулиганстве. Несколько человек получили протоколы об административных правонарушениях. Большинство из подозреваемых поместили под круглосуточный домашний арест.