Печерский райсуд отправил под домашний арест седьмого подозреваемого по делу митинга под ОПУ

Его считают поджигателем двери.

Печерский райсуд отправил под домашний арест седьмого подозреваемого по делу митинга под ОПУ
Олексій Білковський
Фото: Скріншот

Печерский райсуд применил круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения для Алексея Белковского. Он является седьмым подозреваемым по делу о митинге в поддержку Сергея Стерненко, который состоялся 20 марта под Офисом президента.

Следствие говорит, что парень на акцию пришел с аэрозольным баллоном, в котором было неустановленное вещество. Он также подозревается в поджоге дверей здания и бросании предметов в нее, разрисовывании стен, пишет hromadske.

Следователи говорят, что действия Белковского ставили под угрозу жизнь и здоровье окружающих и нанесли ущерб государственному имуществу.

Прокурор ходатайствовал о круглосуточном домашнем аресте, поскольку у Белковского "имеются риски побега, сокрытия, давления на свидетелей и уничтожения вещественных доказательств".

Адвокат Белковского Илья Воробьев считает подозрение необоснованным. Он отметил, что его подзащитный не собирается скрываться.

«Не установлено точное место совершения якобы противоправных действий моего подзащитного. Речь идет о здании ОП, но оно длиной в 120 метров. Где именно находился мой подзащитный? Следствие это не установило", - заявил адвокат.

Сам подозреваемый также отрицает причастность к инкриминируемым ему действиям.

Напомним, всего подозрения получили около 10 человек. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обнародовал видео с нарезкой событий, произошедших в ходе митинга. Он сообщил, что из видео на тот момент были идентифицированы семь человек. Геращенко отметил, что все лица, которые уничтожали народное имущество, являющееся государственной собственностью, понесут наказание в соответствии с законом.

Активист Роман Ратушный, имя которого также было упомянуто на видео, заявил, что ролик унижает его честь и достоинство и негативно влияет на его репутацию. Он просит: опровергнуть "недостоверную и негативную информацию в отношении меня, которая оскорбляет мою честь и достоинство и вредит моей деловой репутации". Ратушного поместили под круглосуточный домашний арест. До этого аналогичную меру применили к Владу Сордо - единственному, кого задержали во время акции.

Организатору акции Сергею Филимонову также объявили подозрение в хулиганстве. Несколько человек получили протоколы об административных правонарушениях. Большинство из подозреваемых поместили под круглосуточный домашний арест.  

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