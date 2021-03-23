В МИД отреагировали на намерение роSSийской партии открыть свое представительство в ОРДЛО

"РоSSийские власти продолжают открыто пренебрегать минскими договоренностями".

В МИД отреагировали на намерение роSSийской партии открыть свое представительство в ОРДЛО
Фото: Макс Требухов

Украина рассматривает намерение открыть представительство партии "Справедливая РоSSия - За правду" в Донецке и Луганске как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО.

Об этом в комментарии LB.ua заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"РоSSийские власти продолжают открыто пренебрегать минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания пока неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле. После незаконной раздачи паспортов граждан РФ роSSийские партии разглядели возможность получения политических дивидендов. Заявленная цель представительского центра «Справедливой РоSSии» - способствовать реализации избирательных прав «граждан РоSSии» - жителей временно оккупированных территорий грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на роSSийских выборах. В последнее время в РоSSии ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму", - сказал Николенко.

По словам представителя МИД, Украина уже заявляла, что не признает легитимность таких голосований.

"РФ должна наконец начать выполнять взятые на себя обязательства для достижения политико-дипломатического урегулирования роSSийско-украинского вооруженного конфликта на основе полного уважения суверенитета Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Вчера стало известно, что глава фракции "Справедливой РоSSии" в Государственной Думе Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина полномочным представителем партии на оккупированном Донбассе. Также сообщалось, что в Донецке планируется открытие представительного центра, который будет принимать жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Этот центр должен способствовать получению роSSийского гражданства, а также реализации "избирательных прав" лиц с роSSийскими паспортами.

Напомним, в апреле 2019 года президент РоSSии Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме предоставления роSSийского гражданства жителям оккупированных территорий Донбасса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщал, что у украинской стороны есть списки с именами людей, которые получили паспорта РФ.

По данным на конец прошлого года, около 300 тысяч украинцев получили роSSийские паспорта в ОРДЛО.

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