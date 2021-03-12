В Мьянме за минувшие сутки убили 8 протестующих, еще четверо умерли за решеткой

В городе Мяинг ранили более 20 человек.

Католическая монахиня стоит на коленях перед полицией Мьянмы, чтобы защитить протестующих
Фото: BBC
Католическая монахиня стоит на коленях перед полицией Мьянмы, чтобы защитить протестующих

В Мьянме во время протестов против военного переворота с 11 марта убили не менее 8 митингующих, еще четверо умерли за решеткой.

В частности, в городе Мяинг полиция застрелила 8 безоружных протестующих. Об этом со ссылкой на правозащитную группу Assistance Association for Political Prisoners пишет CNN. Издание отмечает, что жители размещали в соцсетях фото залитых кровью улиц, на которых лежали тела убитых митингующих. New York Times также пишет о 8 погибших и более 20 раненых на улицах Мяинга.

По данным Управления по правам человека ООН, не менее 80 (по данным NYT - 70) протестующих погибли с начала массовых акций после захвата власти 1 февраля. Сотни были ранены. По крайней мере четверо из погибших за последние дни являются теми, которых арестовали во время протестов, в том числе два члена партии Национальная лига за демократию.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, все четверо умерли за решеткой. Спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс сообщил, что количество сообщений указывает на то, что силы безопасности хунты "осуществляют акты убийства, заключений, преследования и другие преступления в рамках скоординированной кампании, направленной против гражданского населения".

Напомним, что после захвата власти военными 1 февраля во Мьянме не утихают протесты. Военные отстранили от власти правящую партию Национальная лига за демократию и арестовали лидеров страны.

Поводом для переворота стала запланированная на 1 февраля инаугурация нового парламента страны. Кандидаты от правящей партии НЛД получили 83% мест в парламенте. Отношения между военными и политическим руководством страны обострились после выборов, прошедших в ноябре. Военные заявили, что партия прибегла к махинациям во время голосования.

После захвата власти жители городов вышли на многотысячные протесты. Силовики начали открывать огонь, первой погибшей стала 19-летняя девушка. Она умерла в больнице после огнестрельного ранения головы.

Некоторые полицейские Мьянмы вынужденно бежали в пограничный штат в Индии, поскольку не согласились с приказом стрелять в протестующих.

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