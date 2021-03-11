СБУ проверит депутатов, голосовавших за "Харьковские соглашения"

В списке на проверку и действующие нардепы и олигархи, сообщил секретарь СНБО.

Служба безопасности Украины проверит мотивацию депутатов, голосовавших за так называемые Харьковские соглашения, согласно с которыми РоSSия разместила свой флот в Крыму.

Об этом на пресс-брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы приняли на заседании решение - поручение Служба безопасности получила. Все депутаты, которые принимали участие, которые были депутатами, которые голосовали за и которые не голосовали за, - будут выяснять, по каким причинам, по какой мотивации и как это все происходило" , - сообщил он.

Данилов добавил, что в списке на проверку и действующие нардепы, и олигархи, и "перечень лиц, который для вас очень интересен".

Напомним, что 21 апреля 2010 года на тот момент президенты Украины и РоSSии Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые Харьковские соглашения, которые предусматривали продление пребывания Черноморского флота на территории Украины до 2042 года в обмен на снижение цены на газ. После оккупации Крыма Госдума РФ в одностороннем порядке разорвала эти соглашения.

Верховная Рада ратифицировала эти соглашения 27 апреля 2010 года. От Партии регионов за было 160 голосов (из 161 члена фракции), весь состав Компартии (27 человек), 20 нардепов Блока Литвина (тоже весь состав), 13 внефракционных, в частности Инна Богословская и Василий Киселев, 9 от БЮТ (сама Тимошенко выступала против ), 7 от НУНС.