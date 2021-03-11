Расследователь Bellingcat Христо Грозев приехал в Украину

Он отметил, что в настоящее время у него нет комментариев по расследованию, поскольку оно еще продолжается.

Журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев приехал в Украину.

Об этом он сообщил в своем Twitter .

Грозев отметил, что в настоящее время у него нет комментариев по расследованию, поскольку оно еще продолжается.

"Я вижу много спекуляций в украинских СМИ относительно нашего расследования, которое еще продолжается. Обратите внимание, что большинство сообщений не соответствуют действительности и основаны на неправдивой информации или желании. Да, мы работаем над многими расследованиями одновременно, но мы не знаем результатов, прежде чем закончим", - написал он.

Грозев также попросил украинских журналистов не обращаться за комментариями, пока идет расследование.

I see lots of speculation in Ukrainian media about our ongoing investigation. Please note that most of the reports are untrue and based on false information or wishful thinking. Yes, we work on many investigations at the same time, but, we do not know the outcome before we finish — Christo Grozev (@christogrozev) March 11, 2021

Напомним, ранее СМИ сообщили, что группа Bellingcat расследует срыв масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов роSSийской ЧВК "Вагнер", которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ. Первая часть расследования должна быть опубликована уже в этом месяце.

29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них - граждане Украины. 14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Об операции якобы было известно президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку и ряду чиновников ОП, а вследствие утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Ермак назвал информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию роSSийских боевиков в Беларуси спланированной дезинформацией.

15 сентября на заседании Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" открыто три уголовных производства.

3 марта 2021 года и.о. директора ГБР заверил, что расследование срыва операции по "вагнеровцам" продолжается.