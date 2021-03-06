В Киеве состоялась акция в защиту Гостиного двора

Участники акции требовали от Кабмина спасти здание.

Сегодня, 6 марта, в Киеве на Контрактовой площади состоялась акция в защиту Гостиного двора "Ткаченко, возроди Гостиный двор" с требованием к правительству немедленно спасать здание.

Акция собрала около сотни киевлян.

Фото: Макс Требухов

"28 января 2021 года суд поставил точку в попытках правительства избежать ответственности за восстановление Гостиного Двора. Украинское правительство и Фонд госимущества должны немедленно подать на рассмотрение научно-проектную документацию на проведение неотложных противоаварийных и реставрационно-восстановительных работ. Где план работ по ревитализации Гостиного Двора?!", - отметили организаторы.

Фото: Макс Требухов

Они отмечают, что киевляне сегодня лишены права самостоятельно спасти Гостиный - памятник национального значения от разрушения, так как "правительство отдало это здание рейдерам, которые сейчас его разрушают".

Фото: Макс Требухов

Участники акции требуют немедленно начать процесс восстановления Гостиного двора, предоставить проектную документацию и начать работы. А также - способствовать созданию в Гостином дворе общественного пространства - Центра самоуправления киевлян, а также музейных, образовательных и культурных учреждений.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, Министерство культуры и информационной политики обратилось в Фонд государственного имущества о передаче себе в распоряжение Гостиного двора.

В феврале 2020 года Киевсовет проголосовал за использование Гостиного двора как учреждения культуры.

С 1994 года расположенный в центре Киева Гостиный двор был в аренде у "Укрреставрации". По условиям договора, арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Несмотря на это, региональное отделение Фонда госимущества Киева неоднократно устанавливало факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности ухудшение состояния объекта аренды.

В 2011 году в Киеве началось активное движение за сохранение здания. Активисты образовали сквот внутри, проводили культурные мероприятия, приглашали общественность. Спустя три месяца активной деятельности активистов избили и выгнали, но они через суды добились запрета на строительство.

15 декабря 2015 года "Укрреставрация" согласилась законсервировать здание Гостиного двора, а 22 декабря Кабинет министров поддержал решение суда о признании его памятником архитектуры.

Сейчас владельцем Гостиного двора формально является Фонд госимущества, но здание до сих пор фактически находится на балансе застройщика.

В январе 2021 года экс-нардеп, советник Кличко Игорь Луценко сообщил, что Александр Ткаченко хочет вернуть Гостиный двор в управление Минкультуры и создать там Музей современного искусства.

11 февраля депутаты Киевсовета приняли обращение к правительству о передаче Гостиного двора в коммунальную собственность территориальной общины столицы. Кличко отметил, что город готов осуществить реконструкцию Гостиного двора, создать в нем общественное пространство, музей Киева , разместить другие экспозиции, которые уже обсуждались с общественностью, с Киево-Могилянской академией.