В Киеве состоялась акция в защиту Гостиного двора
Участники акции требовали от Кабмина спасти здание.
Сегодня, 6 марта, в Киеве на Контрактовой площади состоялась акция в защиту Гостиного двора "Ткаченко, возроди Гостиный двор" с требованием к правительству немедленно спасать здание.
Акция собрала около сотни киевлян.
"28 января 2021 года суд поставил точку в попытках правительства избежать ответственности за восстановление Гостиного Двора. Украинское правительство и Фонд госимущества должны немедленно подать на рассмотрение научно-проектную документацию на проведение неотложных противоаварийных и реставрационно-восстановительных работ. Где план работ по ревитализации Гостиного Двора?!", - отметили организаторы.
Они отмечают, что киевляне сегодня лишены права самостоятельно спасти Гостиный - памятник национального значения от разрушения, так как "правительство отдало это здание рейдерам, которые сейчас его разрушают".
Участники акции требуют немедленно начать процесс восстановления Гостиного двора, предоставить проектную документацию и начать работы. А также - способствовать созданию в Гостином дворе общественного пространства - Центра самоуправления киевлян, а также музейных, образовательных и культурных учреждений.
Напомним, Министерство культуры и информационной политики обратилось в Фонд государственного имущества о передаче себе в распоряжение Гостиного двора.
В феврале 2020 года Киевсовет проголосовал за использование Гостиного двора как учреждения культуры.
С 1994 года расположенный в центре Киева Гостиный двор был в аренде у "Укрреставрации". По условиям договора, арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Несмотря на это, региональное отделение Фонда госимущества Киева неоднократно устанавливало факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности ухудшение состояния объекта аренды.
В 2011 году в Киеве началось активное движение за сохранение здания. Активисты образовали сквот внутри, проводили культурные мероприятия, приглашали общественность. Спустя три месяца активной деятельности активистов избили и выгнали, но они через суды добились запрета на строительство.
15 декабря 2015 года "Укрреставрация" согласилась законсервировать здание Гостиного двора, а 22 декабря Кабинет министров поддержал решение суда о признании его памятником архитектуры.
Сейчас владельцем Гостиного двора формально является Фонд госимущества, но здание до сих пор фактически находится на балансе застройщика.
В январе 2021 года экс-нардеп, советник Кличко Игорь Луценко сообщил, что Александр Ткаченко хочет вернуть Гостиный двор в управление Минкультуры и создать там Музей современного искусства.
11 февраля депутаты Киевсовета приняли обращение к правительству о передаче Гостиного двора в коммунальную собственность территориальной общины столицы. Кличко отметил, что город готов осуществить реконструкцию Гостиного двора, создать в нем общественное пространство, музей Киева, разместить другие экспозиции, которые уже обсуждались с общественностью, с Киево-Могилянской академией.
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета призвал правительство завершить передачу Гостиного двора общине города. Мэр Киева подчеркнул, что пока продолжаются манипуляции отдельных чиновников, здание Гостиного двора находится в аварийном состоянии. А город не может начать его реконструкцию.