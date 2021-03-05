США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи

Госдепартамент заявил о причастности бизнесмена к случаям коррупции на посту главы Днепропетровской ОГА.

США ввели санкции против Коломойского и членов его семьи
Фото: скрін відео

Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщило посольство США.

Госсекретарь Тони Блинкен объявил о внесении в санкционный список Коломойского и членов его семьи (жены Ирины Коломойской, его дочери Анжелики Коломойской и его сына Израиля Цви Коломойского) из-за причастности к значительным случаям коррупции во время пребывания в должности главы Днепропетровской ОГА с 2014 по 2015 год.

Отмечается, что этот шаг делает Коломойского и его ближайших родственников неприемлемыми для въезда в США.

"Хотя эта мера касается действий во время его пребывания в должности, нынешние беспрестанные попытки Коломойского поколебать демократические процессы и институты Украины представляют серьезную угрозу ее будущему. Применение этой меры подтверждает стремление США поддерживать ключевые для евроатлантического пути Украины реформы в политической и экономической сферах, а также в области правосудия. США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа движет реформы вперед", - говорится в сообщении.

Коломойский возглавил Днепропетровскую ОГА в марте 2014 года. В марте 2015-го он ушел в отставку.

Напомним, в августе прошлого года США обвинили Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в США и во всем мире. Министерство юстиции США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у ПриватБанка средства.

Коломойский отрицает обвинения. По его словам, все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз", и с доходов других бизнесов, которые хранились в ПриватБанке.

В мае 2020-го в Огайо, где расследуются возможные финансовые преступления Коломойского, созвали большое жюри присяжных. Большое жюри расследует обвинения в отмывании денег, выведенных из ПриватБанка перед национализацией. Якобы деньги собирали в Украине как депозиты населения, а в США на них скупали активы.

31 декабря прошлого года Минюст США подал иск о конфискации третьего актива Коломойского и Боголюбова, обвинив их в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Кливленде, штат Огайо.

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