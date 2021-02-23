Акция против Козака и Медведчука во Львове переросла в схватку с полицией

Несколько человек пострадали, шестерых националистов задержали.

Фото: nationalcorps.org

Во Львове произошло столкновение между представителями "Национального корпуса" и Национальной полицией.

На сайте партии сообщается, что это произошло на акции по блокированию предприятий "Бетонбуд", "Капитал Плаза" и "Трансмонолитавто", связанных с депутатами Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком.

Несколько десятков националистов заблокировали работу офисов на улице Городецкого и выезд техники этих предприятий.

"Помешать блокированию предприятий московских коллаборационистов пытались представители полиции, прибывшие на место проведения акции и окружившие националистов. Произошли столкновения, силовики задержали нескольких участников акции", - сообщили в Нацкорпусе.

Фото: nationalcorps.org

Официальная версии произошедшего опубликована на сайте полиции.

Там сообщается, что около десяти утра поступило сообщение об акции на улице Городецкого. Полицейские, приехавшие по вызову, обнаружили там около 60 агрессивных человек, бросавшихся дымовыми шашками, пытавшихся поджечь шины и не реагировавших на замечания.

"Несмотря на активное противодействие участников акции, правоохранители пресекли правонарушение. В результате столкновения травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников происшествия", - сообщила полиция.

По факту драки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 345 - насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Фото: nationalcorps.org

Напомним, что в течение февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против Козака и Медведчука, а также против связанных с ними лиц. Среди них - гражданская жена Козака Наталья Лавренюк и жена Медведчука Оксана Марченко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лапутина вошла в состав СНБОЛапутина вошла в состав СНБО
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
На Донбассе под минометный обстрел оккупантов попали дома гражданского населения
Пешеходом, которого водитель убил во время драки на дороге, оказался сотрудник Киевской таможниПешеходом, которого водитель убил во время драки на дороге, оказался сотрудник Киевской таможни
На Донбассе пожар унес жизни троих украинских военныхНа Донбассе пожар унес жизни троих украинских военных
Блок рекламы


Похожие новости
В США приостановили гражданские иски по Коломойскому и Боголюбову, чтобы не навредить уголовному делу против нихВ США приостановили гражданские иски по Коломойскому и Боголюбову, чтобы не навредить уголовному делу против них
Порошенко поддержал санкции против Медведчука и призвал лишить лицензии телеканал "Наш"Порошенко поддержал санкции против Медведчука и призвал лишить лицензии телеканал "Наш"
Обнародован указ президента о введении санкций против Медведчука и связанных с ним лиц и компанийОбнародован указ президента о введении санкций против Медведчука и связанных с ним лиц и компаний
США выразили поддержку введению санкции СНБО против МедведчукаСША выразили поддержку введению санкции СНБО против Медведчука
Санкции против Медведчука вряд ли остановят обвал рейтинга Зеленского, - МедведевСанкции против Медведчука вряд ли остановят обвал рейтинга Зеленского, - Медведев
СНБО ввел санкции против компаний, связанных с МедведчукомСНБО ввел санкции против компаний, связанных с Медведчуком
В Мьянме скончалась протестующая, в которую стреляли на митинге против захвата власти военнымиВ Мьянме скончалась протестующая, в которую стреляли на митинге против захвата власти военными
Фюрер РФ впервые прокомментировал закрытие "телеканалов Медведчука"Фюрер РФ впервые прокомментировал закрытие "телеканалов Медведчука"
Фракция "Голос" подготовила представление в КСУ о незаконном назначении ШкарлетаФракция "Голос" подготовила представление в КСУ о незаконном назначении Шкарлета
Кравчук призвал давать ответ "на каждый выстрел противника на Донбассе"Кравчук призвал давать ответ "на каждый выстрел противника на Донбассе"
Последние новости
Подгружаем последние новости