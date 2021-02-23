Акция против Козака и Медведчука во Львове переросла в схватку с полицией

Несколько человек пострадали, шестерых националистов задержали.

Фото: nationalcorps.org

Во Львове произошло столкновение между представителями "Национального корпуса" и Национальной полицией.

На сайте партии сообщается, что это произошло на акции по блокированию предприятий "Бетонбуд", "Капитал Плаза" и "Трансмонолитавто", связанных с депутатами Тарасом Козаком и Виктором Медведчуком.

Несколько десятков националистов заблокировали работу офисов на улице Городецкого и выезд техники этих предприятий.

"Помешать блокированию предприятий московских коллаборационистов пытались представители полиции, прибывшие на место проведения акции и окружившие националистов. Произошли столкновения, силовики задержали нескольких участников акции", - сообщили в Нацкорпусе.

Фото: nationalcorps.org

Официальная версии произошедшего опубликована на сайте полиции.

Там сообщается, что около десяти утра поступило сообщение об акции на улице Городецкого. Полицейские, приехавшие по вызову, обнаружили там около 60 агрессивных человек, бросавшихся дымовыми шашками, пытавшихся поджечь шины и не реагировавших на замечания.

"Несмотря на активное противодействие участников акции, правоохранители пресекли правонарушение. В результате столкновения травмированы четверо полицейских, а в отдел полиции доставили шестерых активных участников происшествия", - сообщила полиция.

По факту драки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 345 - насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Фото: nationalcorps.org

Напомним, что в течение февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против Козака и Медведчука, а также против связанных с ними лиц. Среди них - гражданская жена Козака Наталья Лавренюк и жена Медведчука Оксана Марченко.