Все желающие смогут бесплатно пройти вакцинацию от COVID-19, - Ляшко

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко уверяет, что пройти вакцинацию от коронавируса за государственный счет смогут все желающие.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируется", - сказал Ляшко.

Он отметил, что из-за ограниченного доступа к вакцине на рынке и невозможности привить всех одновременно правительство разработало «дорожную карту» вакцинации. Она дает приоритет вакцинации группам риска и работникам "критических для государства" структур.

Ляшко также отметил, что детей от ковида вакцинировать не будут, поскольку ни одна вакцина от COVID-19 еще не прошла клинических испытаний на несовершеннолетних.

Напомним, 18 февраля Степанов полетел в Индию договариваться с производителем вакцин об увеличении количества доз и "контролировать процесс отгрузки первой партии".

В то же время Министерство здравоохранения назвал области, которые первыми получат вакцину от коронавируса.

Так, шесть областей: Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая, а также Киев получат вакцину в день развозки, другие - на следующий день. Сразу по прибытии вакцины ее будут доставлять одновременно одиннадцать машин.

21 февраля Максим Степанов сообщил, что 500 тысяч доз вакцины от коронавируса уже едут в Украину.