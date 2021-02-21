Все желающие смогут бесплатно пройти вакцинацию от COVID-19, - Ляшко

"Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируется".

Все желающие смогут бесплатно пройти вакцинацию от COVID-19, - Ляшко
Фото: Макс Требухов

Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко уверяет, что пройти вакцинацию от коронавируса за государственный счет смогут все желающие.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, - вакцинируется", - сказал Ляшко.

Он отметил, что из-за ограниченного доступа к вакцине на рынке и невозможности привить всех одновременно правительство разработало «дорожную карту» вакцинации. Она дает приоритет вакцинации группам риска и работникам "критических для государства" структур.

Ляшко также отметил, что детей от ковида вакцинировать не будут, поскольку ни одна вакцина от COVID-19 еще не прошла клинических испытаний на несовершеннолетних.

Напомним, 18 февраля Степанов полетел в Индию договариваться с производителем вакцин об увеличении количества доз и "контролировать процесс отгрузки первой партии".

В то же время Министерство здравоохранения назвал области, которые первыми получат вакцину от коронавируса.

Так, шесть областей: Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая, а также Киев получат вакцину в день развозки, другие - на следующий день. Сразу по прибытии вакцины ее будут доставлять одновременно одиннадцать машин.

21 февраля Максим Степанов сообщил, что 500 тысяч доз вакцины от коронавируса уже едут в Украину.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолетаГлава ГМС с девушкой застряли на Занзибаре из-за поломки самолета
Умер посол Украины в КитаеУмер посол Украины в Китае
Бывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со ШкарлетомБывший заместитель Супрун ушел из Киевской школы экономики из-за фото Милованова со Шкарлетом
Мэр Лондона получил первую прививку от ковидаМэр Лондона получил первую прививку от ковида
Поляков попросили "сохранять здравый смысл" после ослабления карантинаПоляков попросили "сохранять здравый смысл" после ослабления карантина
Блок рекламы


Похожие новости
Ляшко срочно выезжает на Ивано-Франковщину из-за ситуации с коронавирусомЛяшко срочно выезжает на Ивано-Франковщину из-за ситуации с коронавирусом
В МОЗ обещают начать вакцинацию до конца недели, - ГетманцевВ МОЗ обещают начать вакцинацию до конца недели, - Гетманцев
Глава МИД Перу ушла в отставку из-за тайной вакцинации от COVID-19Глава МИД Перу ушла в отставку из-за тайной вакцинации от COVID-19
Ляшко рассказал о новых зонах адаптивного карантинаЛяшко рассказал о новых зонах адаптивного карантина
Ляшко анонсировал прибытие в Украину двух вакцин от COVID-19Ляшко анонсировал прибытие в Украину двух вакцин от COVID-19
Эрдоган получил вторую дозу вакцины против COVID-19Эрдоган получил вторую дозу вакцины против COVID-19
США помогут Украине получить и распространить вакцину от COVID-19США помогут Украине получить и распространить вакцину от COVID-19
ПЦУ поддерживает "добровольную и сознательную" вакцинацию против коронавирусаПЦУ поддерживает "добровольную и сознательную" вакцинацию против коронавируса
Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19
Кабинет министров от COVID-19 смогут вакцинировать на втором этапе даже без изменений дорожной карты прививок, - ЛяшкоКабинет министров от COVID-19 смогут вакцинировать на втором этапе даже без изменений дорожной карты прививок, - Ляшко
Последние новости
Подгружаем последние новости