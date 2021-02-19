У Зеленского подтвердили внеочередной сбор Рады для исправления "непродуманных поправок"

"Если сегодня закон, исправляющий ситуацию на рынке труда и одновременно восстанавливающий государственные конкурсы на должность, не будет проголосован, Президент Украины будет настаивать на проведении внеочередного заседания парламента на следующей неделе".

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Facebook подтвердила, что на следующей неделе должна состояться внеочередная сессия Верховной Рады для рассмотрения закона о восстановлении конкурсов на государственную службу.

На своей странице в Facebook она написала, что в случае невнесения изменений в закон будут невозможными выплаты для работников многих отраслевых групп, "среди прочего шахтеров, энергетиков и всех, чьи выплаты согласовываются в пределах устоявшейся процедуры через соответствующие министерства и государственные ведомства".

"Соответствующая процедура в свое время была заблокирована непродуманными правками и должна быть исправлена. Если сегодня закон, исправляющий ситуацию на рынке труда и одновременно восстанавливающий государственные конкурсы на должность, не будет проголосован, Президент Украины будет настаивать на проведении внеочередного заседания парламента на следующей неделе", - написала она.

Сегодня на заседании депутаты не рассматривали этот закон с поправками президента, поэтому, очевидно, должны рассмотреть на следующей неделе во внеочередном режиме. Информацию о том, что нардепы будут голосовать за возвращение конкурсов и за расширение полномочий и.о. министров (прежде всего это делается для Юрия Витренко), сообщили LB.ua несколько источников во фракции "Слуга народа".

Впоследствии эту информацию официально подтвердил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, говорится на сайте парламента.

"Скорее всего, на следующей неделе будет внеочередная сессия. Ко мне обратились коллеги с тем, чтобы выдать им подписные листы. Они уже могут их получить в Аппарате парламента и начать сбор подписей. Как только подписи появятся - не позднее, чем в трехдневный срок, созывается внеочередное заседание. Я думаю, что это произойдет быстрее", - отметил он.

Этот закон был принят нардепами на этой неделе, но президент ветировал его из-за поправки, запрещавшей возложение обязанностей министра на человека, кандидатура которого была отклонена парламентом на соответствующую должность. Президент настаивает на предоставлении и.о. министров расширенных обязанностей, потому что они не имеют права участвовать в голосованиях, осуществлять реорганизацию своей отрасли и министерства, ликвидировать или продавать имущество или предприятие, назначать или увольнять руководителей предприятий.