Шария вызвали на допрос в СБУ на 22 февраля

В случае неявки на допрос его объявят в розыск.

Блогера и лидера политической партии "Партия Шария" Анатолия Шария 22 февраля вызывают на допрос в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ , передает "Интерфакс-Украина".

"Повесткой Анатолий Шарий вызван на допрос, который должен состояться 22 февраля. Решение об объявлении Анатолия Шария в розыск будет принято в случае его неявки на допрос. Учитывая последний пост Анатолия Шария, где он читает текст подозрения, - он ее получил. То есть подозрение дошло до адресата", - отметили в спецслужбе.

Экс-нардеп Украины и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко сообщил в Telegram со ссылкой на свои источники, что "офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании , а также объявление его в розыск по линии Интерпола".

Ранее сегодня Служба безопасности Украины объявила о подозрении Анатолию Шарию, который, по мнению следователей, вел противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере.

Правоохранители сообщили, что целью Шария было обострение общественно-политической ситуации в Украине и разжигание межнациональной и межконфессиональной ненависти внутри украинского государства.

ПророSSийского пропагандиста подозревают в государственной измене и разжигании вражды.