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2022-05-30
Оккупанты с 24 февраля убили 243 украинских ребенка
Больше детей от роSSийской агрессии пострадали в Донецкой области, информирует
© Радио Свобода
С начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты убили 243 украинских ребенка, сообщили в Офисе генпрокурора. Еще более 444 детей получили ранения.
По данным правоохранителей, больше всего детей пострадало в:
- Донецкой области – 153;
- Киевской области – 116;
- Харьковской области – 109;
- Черниговской области – 68;
- Луганской области – 52;
- Херсонской области – 52;
- Николаевской области – 47;
- Запорожской области – 29;
- Сумской области – 17;
- Киеве – 16;
- Житомирской области –15.
«Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – пояснили в ОГП.
Юлия Москаленко, ZN.ua