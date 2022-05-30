Оккупанты с 24 февраля убили 243 украинских ребенка

С начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты убили 243 украинских ребенка, сообщили в Офисе генпрокурора. Еще более 444 детей получили ранения.

По данным правоохранителей, больше всего детей пострадало в:

Донецкой области – 153;

Киевской области – 116;

Харьковской области – 109;

Черниговской области – 68;

Луганской области – 52;

Херсонской области – 52;

Николаевской области – 47;

Запорожской области – 29;

Сумской области – 17;

Киеве – 16;

Житомирской области –15.

«Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – пояснили в ОГП.