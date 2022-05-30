Оккупанты с 24 февраля убили 243 украинских ребенка

Больше детей от роSSийской агрессии пострадали в Донецкой области, информирует ZN.ua.

Оккупанты с 24 февраля убили 243 украинских ребенка
© Радио Свобода

С начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты убили 243 украинских ребенка, сообщили в Офисе генпрокурора. Еще более 444 детей получили ранения.

По данным правоохранителей, больше всего детей пострадало в:

  • Донецкой области – 153;
  • Киевской области – 116;
  • Харьковской области – 109;
  • Черниговской области – 68;
  • Луганской области – 52;
  • Херсонской области – 52;
  • Николаевской области – 47;
  • Запорожской области – 29;
  • Сумской области – 17;
  • Киеве – 16;
  • Житомирской области –15.

«Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – пояснили в ОГП.

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