Депутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавируса

Киеврада стала первым городским советом в Украине, который выделил средства на закупку вакцины. Депутаты Киевского городского совета поддержали инициированный Виталием Кличко проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу «Здоровье киевлян» на 2020-2022 годы и выделили 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице, сообщает официальный сайт Виталия Кличко.

За инициативу Кличко проголосовали 89 депутатов.

«Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города», - отметил Виталий Кличко.