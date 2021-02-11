Депутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавируса

Вакцину планируется закупить напрямую - у производителя.

Депутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавируса
Фото: kiev.klichko.org

Киеврада стала первым городским советом в Украине, который выделил средства на закупку вакцины. Депутаты Киевского городского совета поддержали инициированный Виталием Кличко проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу «Здоровье киевлян» на 2020-2022 годы и выделили 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице, сообщает официальный сайт Виталия Кличко.

За инициативу Кличко проголосовали 89 депутатов.

«Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города», - отметил Виталий Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ведет переговоры с несколькими европейскими и американскими производителями о закупке вакцины от COVID-19 для столицы. Киев рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на закупку 1 миллиона доз вакцины для прививки в общем полумиллиона уязвимых категорий киевлян. Вакцину планируется закупить напрямую - у производителя.

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