США передали Украине 10 патрульных катеров и 70 надувных лодок

Торжественная церемония состоялась на территории Военно-морской базы "Юг" в Одессе.

Украинские моряки получили очередную помощь от США - 10 скоростных катеров, свыше 70 надувных лодок и прочее сопутствующее оборудование. Торжественная церемония передачи международной технической помощи от США состоялась 10 февраля на территории Военно-морской базы "Юг" в Практической гавани в Одессе.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба Военно-Морских Сил.

Во время передачи помощи командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил, что сегодняшнее событие еще раз подтверждает, наша сила - в единстве наших народов, воинских подразделений, в единстве всего цивилизованного мира, который сейчас противостоит роSSийской агрессии.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

"Начиная с 2014 года мы с нашими иностранными коллегами провели более 200 мероприятий совместной подготовки, получаем лодки, водолазное оборудование, тепловизоры и средства связи, радиотехнические комплексы и другое оборудование. Все это - поддержка наших друзей на пути к свободной и независимой Украине" , - отметил контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Также он рассказал, что в первом полугодии этого года ВМС Украины получат еще три патрульных катера от США.

В свою очередь атташе ВМС при Посольстве США в Украине капитан 2 ранга Питер Мэллори заявил, что необходимо отметить важные шаги сотрудничества между США и Украиной.

"В поддержку стратегического партнерства между нашими странами мы всегда готовы помочь вам в реализации евроатлантического будущего и укреплении способности защищать свой суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул капитан 2 ранга Питер Мэллори.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

После церемонии передачи для военнослужащих национального флота и иностранных гостей был организован обзор переданной техники.

Напомним, в ноябре 2019 года в боевой состав ВМС ВС Украины вошли первые два патрульных катера класса Island, которые получили названия "Старобельск" и "Славянск". Эти катера уже успешно выполняют задачи в бассейне Черного моря.

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