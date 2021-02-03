Порошенко объяснил, почему санкции против 112, Zik и NewsOne не ввели при его каденции

"Это - ответ тем, кто всю ночь кричал: «а почему же это решение не принял Порошенко»".

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что тоже рассматривал возможность введения санкций против 112, Zik и NewsOne, но не успел этого сделать.

Об этом говорится в его комментарии относительно санкций, введенных Советом национальной безопасности и обороны против гражданина Украины Тараса Козака и его активов.

"В октябре 2018 года именно наша команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах в отношении пророSSийских украинских телеканалов. Единственная причина, по которой постановление не было реализовано тогда, состоит в том, что оно наложилось на начало избирательной кампании. Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных. Мы отложили это на поствыборный период. Но выборы выиграл господин Зеленский", - заявил Порошенко.

"Это - ответ тем, кто всю ночь по команде Банковой вопил: «а почему же это решение не принял Порошенко». Потому что Порошенко даже при решении сложных политических проблем придерживался норм права, а оно прямо запрещает санкции против украинских физических и юридических лиц , кроме как за причастность к финансированию терроризма. Правовая чистота решений тоже имеет значение, пусть не для украинских судов, но для Европейского суда так точно", - говорится в заявлении.

Политик добавил, что партия "Европейская солидарность" политически поддерживает решение СНБО, надеется, что оно имеет "солидное правовое обоснование" для отстаивания в судах.

"Но для этого надо отстранить всю пророSSийскую команду Портнова, всех этих татаровых, смирновых, бабиковых и иже с ними, которые окопались в офисе Зеленского и незаконно давят на суды и правоохранительные органы. Мы также предостерегаем власть от давления на украинские патриотические телеканалы, потому что понимаем , что прецедент с медиа Медведчука интересует ее не только в контексте борьбы с роSSийской пропагандой, но и с точки зрения борьбы с любой критикой в адрес Зеленского", - заявил Порошенко.

Он также выразил удивление, что Зеленский медлил с санкциями два года и не ввел их против канала "Наш".

Напомним, что 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Украины из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на 5 лет. В санкционные списки попали, в частности, телеорганизации, которые вещают под логотипами 112, NewsOne, ZIK.

По неофициальной информации, основанием для санкций против Козака стали поставки угля из ОРДЛО, то есть финансирование терроризма на оккупированной территории.