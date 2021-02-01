Украина призвала к санкциям против РоSSии за "грубое насилие" во время разгона акций протеста
"Цена призывов к продолжению диалога с Россией - это новые избитые и задержанные".
Министерство иностранных дел Украины назвало "грубым насилием" действия роSSийских силовиков при разгоне акций протеста в Москве и других городах 31 января и призвало наказать РоSSию новыми санкциями.
"Очередной акт подавления прав роSSийских граждан на мирные собрания и свободу слова, аресты членов оппозиции и представителей средств массовой информации, преследование несогласных с агрессивной политикой роSSийских властей внутри страны и на международной арене являются тревожными свидетельствами дальнейших ограничений основных прав и свобод и нарушения Россией своих международных обязательств в сфере обеспечения прав человека", - говорится в комментарии МИД.
Министерство считает, что РоSSия, культивируя беззаконие и грубое насилие внутри страны, применяет аналогичные методы и подходы и в международной политике, и такие действия не могут оставаться без ответа со стороны международного сообщества.
"Настало время для более решительных действий и привлечения к ответственности за насильственные акции против своего народа и агрессию против народов соседних стран. Хорошо известно, что ощущение безнаказанности порождает насилие. Именно поэтому должны быть безотлагательно использованы все международные механизмы давления, в том числе санкционного, за нарушение прав человека", - говорится в сообщении.
"Сегодня цена призывов к продолжению диалога с Россией - это новые избитые и задержанные протестующие, которые выступают за права человека и демократию, и дальнейшее раскручивание спирали насилия в РоSSии", - заявил МИД.
Напомним, что 31 января в РоSSии состоялась вторая общегосударственная акция протеста в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. Она сопровождались необычайным, даже по меркам РФ, полицейским насилием. В течение суток было задержано более 5000 человек, среди которых - 82 журналиста. По оценкам либеральных роSSийских СМИ, против митингующих на улицы вышло рекордное количество полиции за последние 20 лет.