Для Дубинского подготовили три сценария, его судьбу решит голосование - Корниенко

В течение ближайших 1-2 дней во фракции будут изучать ситуацию с нардепом.

Фракция "Слуга народа" проведет внутренний опрос об исключении депутата Александра Дубинского. Возможно его отстранение от должности заместителя главы парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Об этом журналистам по результатам заседания фракции "Слуга народа" сообщил глава партии Александр Корниенко, передает корреспондент LB.ua.

"Второй вопрос касался господина Дубинского. Была длительная дискуссия. Не буду ее сейчас пересказывать. Она была эмоциональной. В результате мы выходим на следующее предложение, которое будет дальше обсуждаться с депутатами. Этот опрос в режиме не принятия решения, а возможных вариантов действий фракции", - заявил он.

По его словам, "первый вариант - это поддержать господина Дубинского и направить письма для его поддержки в соответствующие организации, зарубежные. Второй вариант - это исключение господина Дубинского из фракции. И третий вариант - это инициацива в соответствующие структуры, которые могут это сделать, об освобождении господина Дубинского от должности главы Комитета по вопросам налогов и таможенной политики. Там, где глава господин Гетманцев, а Дубинский - заместитель главы по квоте фракции "Слуга народа", - рассказал он.

Корниенко добавил, что "в ближайшее время, день-два мы будем изучать эту ситуацию. И возможно, вновь собирать фракцию, чтобы принимать или не принимать решение".

Напомним, в КВЦ "Парковый" сегодня вечером состоялось заседание фракции "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским и и.о. министра энергетики Юрием Витренко.

Парламентарии, среди прочего, заслушали нардепа Александра Дубинского о введении против него санкций США .

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего заседания фракции дважды поднимал вопрос о выходе Дубинского из ее состава. Нардеп отказался это делать и заявил, что не видит своей вины. Он также пригрозил, что в случае его исключения из фракции за ним выйдут еще 30 депутатов.