Для Дубинского подготовили три сценария, его судьбу решит голосование - Корниенко

В течение ближайших 1-2 дней во фракции будут изучать ситуацию с нардепом.

Для Дубинского подготовили три сценария, его судьбу решит голосование - Корниенко
Фото: facebook/Cлуга Народу

Фракция "Слуга народа" проведет внутренний опрос об исключении депутата Александра Дубинского. Возможно его отстранение от должности заместителя главы парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Об этом журналистам по результатам заседания фракции "Слуга народа" сообщил глава партии Александр Корниенко, передает корреспондент LB.ua.

"Второй вопрос касался господина Дубинского. Была длительная дискуссия. Не буду ее сейчас пересказывать. Она была эмоциональной. В результате мы выходим на следующее предложение, которое будет дальше обсуждаться с депутатами. Этот опрос в режиме не принятия решения, а возможных вариантов действий фракции", - заявил он.

По его словам, "первый вариант - это поддержать господина Дубинского и направить письма для его поддержки в соответствующие организации, зарубежные. Второй вариант - это исключение господина Дубинского из фракции. И третий вариант - это инициацива в соответствующие структуры, которые могут это сделать, об освобождении господина Дубинского от должности главы Комитета по вопросам налогов и таможенной политики. Там, где глава господин Гетманцев, а Дубинский - заместитель главы по квоте фракции "Слуга народа", - рассказал он.

Корниенко добавил, что "в ближайшее время, день-два мы будем изучать эту ситуацию. И возможно, вновь собирать фракцию, чтобы принимать или не принимать решение".

Напомним, в КВЦ "Парковый" сегодня вечером состоялось заседание фракции "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским и и.о. министра энергетики Юрием Витренко.

Парламентарии, среди прочего, заслушали нардепа Александра Дубинского о введении против него санкций США.

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего заседания фракции дважды поднимал вопрос о выходе Дубинского из ее состава. Нардеп отказался это делать и заявил, что не видит своей вины. Он также пригрозил, что в случае его исключения из фракции за ним выйдут еще 30 депутатов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Путин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования НавальногоПутин отрицает, что ему принадлежит дворец из расследования Навального
В "Слуге народа" сообщили, когда Рада будет голосовать за закон о референдумеВ "Слуге народа" сообщили, когда Рада будет голосовать за закон о референдуме
"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения"43 по паспорту. 30 в душе": Зеленский показал, как начался его 43-й день рождения
В роSSийской "Лиге смеха" примут участие команды из "ДНР" и оккупированного КрымаВ роSSийской "Лиге смеха" примут участие команды из "ДНР" и оккупированного Крыма
Активисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать НавальногоАктивисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать Навального
Блок рекламы


Похожие новости
Президент дважды просил Дубинского выйти из фракции - источник в руководстве "Слуга народа"Президент дважды просил Дубинского выйти из фракции - источник в руководстве "Слуга народа"
Офис генпрокурора открыл два дела против Дубинского (обновлено)Офис генпрокурора открыл два дела против Дубинского (обновлено)
ЦПК сообщил об открытии Офисом генпрокурора дела против ДубинскогоЦПК сообщил об открытии Офисом генпрокурора дела против Дубинского
Кличко предложил правительству разрешить обучение в младшей школе на время карантинаКличко предложил правительству разрешить обучение в младшей школе на время карантина
У Зеленского отреагировали на санкции США против ДубинскогоУ Зеленского отреагировали на санкции США против Дубинского
Корниенко сказал, что "Слуге народа" нужно время, чтобы понять санкции против ДубинскогоКорниенко сказал, что "Слуге народа" нужно время, чтобы понять санкции против Дубинского
США ввели санкции против Дубинского, Онищенко, КуликаСША ввели санкции против Дубинского, Онищенко, Кулика
Зеленский провел экстренное заседание СНБО, чтобы решить проблемы с КСУ, - СМИЗеленский провел экстренное заседание СНБО, чтобы решить проблемы с КСУ, - СМИ
Тупицкому подготовили подозрение по одному из дел беглого судьи ТатьковаТупицкому подготовили подозрение по одному из дел беглого судьи Татькова
Перед жестким карантином Кабмин разрешит ресторанам и кафе работать дольшеПеред жестким карантином Кабмин разрешит ресторанам и кафе работать дольше
Последние новости
Подгружаем последние новости