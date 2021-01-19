Шести боевикам "ЛНР" объявили о подозрении
Сейчас они объявлены в розыск.
На Луганщине по материалам контрразведки Службы безопасности Украины объявлено о подозрении шести участникам незаконных вооруженных формирований, причастным к преступлениям против государственной и общественной безопасности. Сейчас они объявлены в розыск.
Об этом информирует пресс-центр СБУ.
Оперативники и следователи СБУ установили, что с началом роSSийской вооруженной агрессии четверо жителей Кадиевки (Стаханова) и Алчевска добровольно присоединились к так называемому "МГБ ЛНР". В рядах террористов они занимались "контрразведывательной" и диверсионной работой, незаконным преследованием и лишением свободы граждан, принуждением мирного населения к преступной деятельности в пользу врага.
Действия боевиков квалифицированы по ч. 2 ст. 110 и ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.
Также контрразведка СБУ задокументировала противоправную деятельность руководителей Голубовского (Кировск) и Сорокинского (Краснодон) горотделов "миграционной службы МВД ЛНР", осуществляющих принудительную незаконную выдачу паспортов террористической "ЛНР" и других "документов" фейковой республики.
"Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - сказано в сообщении.
Следственные действия продолжаются под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
Вчера сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск главаря группировки боевиков "ЛНР", который в 2014 году принимал активное участие в организации захвата здания Управления СБУ в Луганской области.