Офис генпрокурора открыл дело о "кнопкодавстве" при назначении Шкарлета

Проверять будут голосование карточки Суркиса.

Офис генпрокурора открыл дело о "кнопкодавстве" при назначении Шкарлета
Фото: Макс Требухов

Офис генпрокурора открыл уголовное производство о "кнопкодавстве" при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Об этом сообщила партия "Голос".

Заявление о преступлении написала ее представительница Инна Совсун. Она настаивает, что карта депутата от ОПЗЖ Григория Суркиса проголосовала "за", хотя его не было в зале Рады. Этот голос был критическим, так как за Шкарлета набралось только 226 голосов - минимальное количество для принятия решения.

По результатам рассмотрения заявления Совсун генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований за №420210000000000081.

Дело квалифицировали по ст. 364-2 Уголовного кодекса - неличное голосование.

Расследование предполагаемого преступления поручили провести ГБР.

Напомним, 17 декабря Шкарлет был назначен министром образования и науки минимальным количеством голосов - 226. Против высказались 43 парламентария, воздержались 39. Не принимали участия в голосовании 35 нардепов. Источники LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что буквально незадолго до голосования достаточного количества голосов за назначение не было, впрочем, после этого был звонок от президента.

После этого фракция "Голос" заявила о кнопкодавстве. Как сообщил депутат от фракции Ярослав Железняк, известно как минимум о четырех случаях неперсонального голосования.

В декабре прошлого года Рада ввела штраф до 85 тыс. гривен за кнопкодавство. За такое решение проголосовал 261 депутат. Также отмечалось, что для фиксации голосования должны обеспечить видеонаблюдение. Спикер Рады уполномочен сообщать о факте неперсонального голосования, после чего он должен будет поручить счетной комиссии изъять карточку такого депутата и провести голосование повторно.

Несмотря на это, нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Ларин и Виктор Черный "изобрели" способ, позволяющий "кнопкодавить", не нажимая на чужую кнопку пальцем.

21 февраля 2020 года Офис генпрокурора открыл первое уголовное дело за "кнопкодавство".

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