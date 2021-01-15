ВМС отрабатывают меры по приведению флота в боевую готовность

На кораблях, катерах и судах флотилии Военно-морских сил Украины отрабатывают мероприятия по приведению их в боевую готовность.

Об этом сообщает АрміяInform.

"Особое внимание приковано к проведению практических занятий, имеющих целью повысить уровень боевой готовности всех частей и подразделений национального флота. В частности, на кораблях, катерах и судах флотилии ВМС ВС Украины отрабатывают меры по приведению их в боевую готовность «Полная»", - говорится в сообщении.

Как сообщил помощник командира фрегата "Гетьман Сагайдачный", в течение первой недели подготовки проходил ряд интенсивных тренировок экипажа корабля, в частности - по приготовлению флагмана флота к бою и походу.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

"Корабельные боевые расчеты тренировались действовать согласно штатному расписанию. Личный состав осуществлял мероприятия по приготовлению оружия и технических средств корабля к боевому применению. Проверяли работу минно-торпедного, зенитного ракетного, артиллерийского вооружения, средств РЭБ корабля, штурманского оборудования, главных двигателей и дизель-генераторов. Словом, происходила проверка всего, что необходимо для обеспечения оптимального функционирования фрегата «Гетман Сагайдачный», но главное - его готовности к выполнению задач по назначению", - сообщили в ВМС.

В каждой боевой части были проведены практические занятия, например, - отрабатывали элементы замера гидрологии моря, доводили информацию об оперативной навигационной обстановке в северо-западной части Черного моря, проводили мероприятия по загрузке комплектов зенитных ракетных и артиллерийских боеприпасов на борт корабля, а также организации противоподводно-диверсионной обороны во время стоянки.

Фото: armyinform.com.ua

Также были отработаны спуск на воду быстроходной надувной лодки и ее практическое применение в акватории Одесского порта.

Происходили тренировки по штурманской прокладке курса, обеспечению навигационной безопасности плавания, прохождению узины и выходу в море из пункта базирования, определению расчетов по расхождению с целями в определенном морском районе и тому подобное.

Кроме того, была проверена слаженность действий гидроакустических корабельных боевых расчетов и аварийно-спасательных партий в вопросах борьбы за живучесть корабля и защиты от применения оружия массового поражения.

Фото: armyinform.com.ua