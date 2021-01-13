На акции сторонников Трампа заметили человека, похожего на Чака Норриса, актер опроверг свое присутствие

"Это был не я, меня там не было", - написал он в Twitter.

Американский актер Чак Норрис опроверг свое участие в акции сторонников президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 6 января.

Об этом он сообщил в Twitter .

"Недавно я узнал, что во время беспорядков в Капитолии в Вашингтоне был двойник Чака Норриса. Это был не я, меня там не было. В нашем обществе нет места насилию в любом виде. Я всегда поддерживал и буду поддерживать закон и порядок. Ваш друг Чак Норрис", - написал он.

Ранее в социальных сетях распространили фото человека, похожего на Норриса. Его сфотографировали на акции сторонников Трампа в Вашингтоне 6 января, которая закончилась штурмом Капитолия.

Менеджер Норриса Эрик Критцер заявил Associated Press, что актер сейчас находится на своем ранчо в Техасе. Критцер признал, что человек с фото похож на актера, но отметил, что "Чак гораздо красивее".

Чак Норрис много лет был сторонником республиканцев и поддержал Трампа на президентских выборах в 2016 году. На выборах 2020 года он публично не высказывал поддержку Трампу. В 2012 году Норрис выступил против переизбрания Барака Обамы.

Отметим, что среди участников штурма Капитолия был замечен известный американский пловец Клит Келлер. На одном из видео с места событий, опубликованном в Twitter , в кадр попал человек в кофте олимпийской сборной США . По информации SwimSwam, это был Келлер. На видео пловец не проявляет агрессии и выглядит спокойным.

Напомним, 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Байден. Заседание было прервано, а часть конгрессменов - эвакуирована. Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена, а Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти преемнику.

После штурма Капитолия было возбуждено более 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.