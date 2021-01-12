"Европейская солидарность" требует увеличить расходы на субсидии

В партии говорят, что за последние три года их объем уменьшился вдвое.

«Европейская солидарность» требует немедленно увеличить расходы на субсидии, предусмотренные в бюджете на 2021 год, в связи с повышением цен на газ. Об этом говорится в заявлении партии, размещенном на официальном сайте.

В "Евросолидарности" отмечают, что власти сократили расходы на субсидии: по сравнению с 2018 годом объем субсидий уменьшился почти вдвое - с 71 млрд грн до 36 с половиной млрд грн.

"Расходы на субсидии могут падать только в двух случаях: либо при снижении цен на энергоносители, либо при росте доходов граждан. ... Первое, что мы требуем сделать в этой ситуации - увеличить расходы на субсидии и принять соответствующие изменения в Государственный бюджет уже на первом в этом году заседании Верховной Рады", - говорится в заявлении " ЕС ".

В партии считают, что повышение цены могут использовать для возвращения Украины в энергетическую кабалу от Москвы, тогда как "сложная тарифная реформа 2014-17 годов была частью борьбы за энергетическую независимость от РоSSии".