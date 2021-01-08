Степанов анонсировал закупку вакцины от COVID-19 у "другого производителя"

Соглашения должны быть подписаны в течение следующей недели.

Степанов анонсировал закупку вакцины от COVID-19 у "другого производителя"
Максим Степанов
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в течение следующей недели будут заключены контракты на поставку в Украину вакцины от COVID-19 с другими производителями, кроме китайской Sinovac Biotech.

Об этом он заявил в эфире Громадського радіо.

По его словам, сейчас мощности фармацевтических компаний по производству вакцины ограничены, поэтому "заключают соглашения с теми, кто готов поставить".

"Основным моментом с точки зрения наших переговоров - это был вопрос времени поставки вакцин, чтобы это было как можно раньше. Так как мы с Sinovac Biotech имели договоренности, то мы с ними сразу заключили договор. На ближайшей неделе мы будем заключать договоры с другими производителями, с которыми мы ведем переговоры", - сообщил Степанов.

Украина получит вакцину производства китайской компании Sinovac Biotech в течение 30 дней после регистрации. Компания 7 января должна была обнародовать результаты клинических исследований в Бразилии. Предполагается, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70%. Степанов сообщил, что переговоры с производителем продолжались с сентября 2020 года. Договор подписало украинское фармпредприятие "Лекхим".

Напомним, ранее гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов заявил, что Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины, превысив свои полномочия. Он также обвинил Степанова в неправомерном требовании согласовывать все закупки вакцин. Кроме того, Степанов, по его словам, затягивает согласование закупки вакцины от COVID-19 у другого производителя.

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