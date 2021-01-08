В Турции полиция задержала 40 студентов за участие в митингах против назначения ректором плагиатора

В работах Мелиха Булу обнаружили признаки недобросовестности, на должность его назначал президент Эрдоган.

Фото: Анна Досенко

В Турции с 4 января продолжаются ежедневные студенческие протесты из-за назначения ректором Босфорского университета Мелиха Булу, в академических работах которого обнаружили плагиат.

Босфорский университет является одним из ведущих вузов Турции, ректора 1 января назначал лично президент Реджеп Эрдоган. Несмотря на то, что Мелих Булу также является выпускником этого университета, студенты не согласились с его кандидатурой. Активисты обнаружили в академических работах нового ректора признаки недобросовестности и выступили против назначения Булу на должность, сообщает корреспондент LB.ua.

Первый мирный протест возле университета состоялся 4 января. Студенты требовали проведения демократических выборов ректора. Участники акции отмечали, что протест был не против ректора как личности, а против плагиата и авторитаризма в университетах. По их мнению, назначение Мелиха Булу без процесса честных выборов указывает на воплощение диктаторской политики Эрдогана и коррумпированную систему образования.

Фото: Анна Досенко

Фото: Анна Досенко

Фото: Анна Досенко

Фото: Анна Досенко

Через несколько часов акции полиция заблокировала вход на территорию университета и применила против протестующих слезоточивый газ. После этого, по словам очевидцев, полиция стреляла резиновыми пулями.

5 января преподаватели Босфорского университета публично поддержали студентов. На странице Twitter активисты опубликовали академические работы Мелиха Булу, где был обнаружен плагиат. В ответ на обвинения вновь ректор объяснил, что он допустил ошибки в цитировании. Преподаватели и студенты университета подчеркнули, что плагиат недопустим в стенах университета, и продолжили противостоять назначению Булу на должность.

6 января протесты прошли на территории университета вопреки городскому совету, запретившему шествие вокруг учреждения. Они аргументировали это тем, что активисты якобы были причастны к террористическим группам.

Фото: Анна Досенко

Фото: Анна Досенко

Фото: Анна Досенко

Фото: Анна Досенко

Ночью сотни полицейских, а также спецназ, танки и водяные машины были расставлены по периметру университета.

"Мы не принимаем (ректора. - Ред.), мы не сдаемся", - объявили студенты Босфорского университета в Twitter и продолжили протест в другом районе города.

За два дня митингов полиция задержала 40 человек. Среди них были студенты и других вузов, которые пришли на протест несмотря на риск быть задержанными, чтобы поддержать единомышленников из Босфорского университета.

Среди лозунгов митингующих: "Мы не будем молчать", "Мы не хотим назначенного ректора", "Молодежь победит".

Полиция окружила протестующих, но нападений не было. Через 2 часа речей и призывов протест был завершен. Босфорцы были приглашены на встречу с ректором. На ней обещания Мелиха Булу не убедили студентов, они согласно требовали его немедленного увольнения.

Стороны не достигли договоренности, и борьба продолжилась на улицах города. Студенты вне Стамбула также вышли на протесты в своих университетах, чтобы поддержать босфорцев. Мэр Стамбула, Экром Имамоглу, также выразил поддержку студентам в социальных сетях.

Фото: Twitter/ @elizyuksell

Вечером 7 января активисты окружили суд, где содержались незаконно задержанные студенты. 24 из 40 человек были освобождены. Мелих Булу пока не подал в отставку.

Напомним, что в Украине происходили студенческие протесты из-за назначения ректора Черниговского НТУ Сергея Шкарлета главой Министерства образования и науки. В его научном наследии также была обнаружена академическая недобросовестность.

Через сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на сайте ошибок и фальсификации в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в монографии Шкарлета в соавторстве ректора Черниговского НТУ . Автор статьи утверждает, что в монографии использованы целые блоки текста, опубликованного тремя годами ранее. При этом ссылок в работе Шкарлета на эту научную работу нет.

Сразу министром Шкарлет не стал, но Кабмин назначил его и.о. 3 июля премьер-министр Шмыгаль сообщил, что правительство изучает вопрос о возможном плагиате.

Позднее Комитет по вопросам этики НАОКВО выявил нарушения академической добросовестности в виде академического плагиата в научных работах Шкарлета. Соответствующее решение было объявлено на заседании 11 сентября. Сам на тот момент и.о. министра на заседание не пришел.

Шкарлет отрицал, что плагиатил чужие работы, а в интервью LB.ua заявил, что в его тексте "есть квадратные скобочки".

Педагоги и студенты устраивали несколько митингов против Шкарлета. К сотруднику Института физики НАН Украины, кандидату физико-математических наук Антону Сененко, который принимал участие в акции против назначения Шкарлета, на беседу приходил сотрудник СБУ . Он пришел в Институт на следующий день после назначения Шкарлета и.о. главы МОН и интересовался, почему Сененко принимал в ней участие и кто там был вместе с ним. Также акция против назначения Шкарлета проходила возле Кабинета Министров.

Однако парламент все равно назначил Сергея Шкарлета министром образования и науки минимальным количеством голосов.