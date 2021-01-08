В Украину вернулись четверо моряков, которые более 4 лет были в заключении в Ливии

Сегодня утром, 8 января в Украину прибыли четверо украинских моряков, членов экипажа танкера "Captain Khayyam", которые более 4 лет провели в тюрьме "Айн Зара" в Ливии.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Telegram.

"По поручению Президента, МВД вместе с МИД успешно завершили сложные и длительные переговоры по освобождению украинских моряков, которые более 4 лет содержались в тюрьме в Ливии. Сегодня с утра четверо украинцев вернулись домой. Спасибо ГМС за службу", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Павла Чайку, Владимира Тостогана, Евгения Мораря, Олега Вайнеровского встретили родные и близкие в аэропорту "Борисполь".

Заместитель министра МВД Антон Геращенко отметил, что защита интересов украинских граждан за рубежом и их возвращение в Украину является обязанностью украинского государства, и МВД , вместе с другими государственными структурами, и в дальнейшем будет делать все возможное для этого.

Освобожденный Владимир Тостоган поблагодарил Президента Украины, МИД , МВД и всех, кто помог членам экипажа танкера Captain Khayyam вернуться на родину, информирует пресс-служба ОПУ.

Фото: пресс-служба ОПУ

Фото: пресс-служба ОПУ

"Информация о нашем освобождении пришла в ночь на Рождество, поэтому хочу поздравить всех с Рождеством Христовым. Огромное спасибо всем и слава Украине!", - сказал он.

Другой освобожденный, Евгений Морарь, отметил, что его просто переполняют эмоции. "Хочу поблагодарить Президента Украины Зеленского, министра иностранных дел Кулебу, министра внутренних дел Авакова за помощь в возвращении на родную мать-Украину. Здесь моя мама и сын, дома ждет дочь. Эти пять лет, конечно, было трудно, но мы выдержали. самое главное, что мы живы и вернулись домой", - отметил моряк.

Напомним, что 13 февраля 2016 года береговая охрана Ливии задержали судно Captain Khayyam, шедшее под флагом Сьерра-Леоне. Среди членов экипажа были украинцы, граждане Турции и Азербайджана. Моряков арестовали по подозрению в контрабанде нефтепродуктов.