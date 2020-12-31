Степанов рассказал, когда Украина получит первую партию китайской вакцины

"700 тыс. доз мы получим в течение 30 дней после регистрации вакцины".

Степанов рассказал, когда Украина получит первую партию китайской вакцины
Фото: Макс Требухов

Украина получит вакцину производства китайской компании Sinovac Biotech в течение 30 дней после регистрации. Компания должна 7 января обнародовать результаты клинических исследований в Бразилии. Предполагается, что вакцина должна иметь эффективность не менее 70%.

Об этом во время брифинга 31 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Благодаря поставке вакцины от компании Sinovac Biotech мы получим 1,913 млн доз вакцины от коронавирусной болезни. Во время первой поставки в Украину прибудет 700 тыс. доз, их мы получим в течение 30 дней после регистрации вакцины или в стране-производителе, или в других странах ( США, Великобритания, ЕС, Бразилия и др.)", - цитирует министра "Интерфакс-Украина".

Степанов сообщил, что переговоры с производителем продолжались с сентября 2020 года. Договор подписало украинское фармпредприятие "Лекхим".

По словам главы Минздрава, третью фазу клинических испытаний провели в Бразилии (13,06 тыс. добровольцев), в Индонезии (1,6 тыс. пациентов) и Турции (1,325 тыс.). Эффективность в Индонезии составляет 97%, в Турции - 91%. По рекомендации FDA, эффективность вакцин против COVID-19 должна превышать 50%.

Министр заверил, что все вакцины, которые закупаются за госсредства, будут бесплатными для всех граждан Украины.

Кроме этого, глава Минздрава добавил, что ведомство находится на финальной стадии подписания договоров с другими компаниями-производителями вакцин, а также намерено увеличить количество вакцин, поставляемых в Украину в рамках инициативы COVAX.

Напомним, вчера Украина заключила контракт о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины против ковида компании Sinovac Biotech по цене 504 грн за дозу. Переговоры Минздрав вел с сентября 2020 года. Решение о закупке 50 млн доз вакцины Sinovac Biotech уже приняла также Турция.

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