В ВОЗ обеспокоены решением Кабмина выделить 125 млн грн на закупку экспериментальных лекарств от COVID-19

Глава регионального Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге написал письмо главе МОЗ Украины Максиму Степанову из-за выделения 125 млн гривень на экспериментальные лекарства от ковида тоцилизумаб и иммуноглобулин.

В письме, которое имеется в распоряжении LB.ua, Клюге выражает глубокую обеспокоенность из-за решения Кабинета министров выделить государственные средства на лекарства, которые имеют низкое доказанное влияние или полное его отсутствие на снижение смертности госпитализированных с коронавирусом пациентов.

Ганс Клюге отметил, что практика лечения коронавируса постоянно меняется, для этого проводятся многочисленные рандомизированные контролируемые исследования многих различных препаратов.

"Принимая во внимание ситуацию с мировой пандемией COVID-19, важно отметить инициативу украинских специалистов следовать последним доступным рекомендациям и протоколам лечения. Однако ВОЗ хотела бы поощрить соблюдение доказательных методов и предлагает пересмотреть имеющуюся в Украине практику назначения экспериментальных препаратов для лечения COVID-19", - говорится в письме.

В ВОЗ подчеркнули, что такой большой бюджет, как был согласован на приобретение экспериментальных препаратов без достаточного обоснования, следует направлять на обеспечение кислородной терапии и необходимых материалов, в частности, масок, а также оборудование для измерения насыщения кислородом (пульсоксиметров) в службах первичной медицинской помощи для быстрой идентификации и направления пациентов, состояние которых ухудшается. По мнению ВОЗ, государственные средства лучше также направлять на оборудование, пригодное для отделений интенсивной терапии.

Отмечается, что большинство случаев COVID-19 требует кислородной терапии при госпитализации, и потребность в медицинском кислороде значительно выше, чем при обычных условиях.

В ВОЗ напомнили, что внимательно следят за данными глобальных исследований и регулярно обновляют свои технические указания по лечению пациентов с коронавирусом.

"ВОЗ рекомендует использовать для принятия решений обновляемые рекомендации по лекарственным средствам для COVID-19", - отметил Ганс Клюге.

Правительство выделило около 125 млн гривень на покупку тоцилизумаба и иммуноглобулина в конце ноября. Оба препарата в украинском протоколе лечения, хотя их эффективность до сих пор не доказана.

Согласно протоколу, их должны назначать пациентам со средне-тяжелым течением болезни.

Заместитель Степанова Ирина Садовьяк отмечала, что решение о закупке этих препаратов за госсредства поможет больницам на местах быстрее реагировать с оказанием помощи, чтобы пациенты не были вынуждены искать лекарства за свой счет.

Тоцилизумаб используется для лечения ревматоидного артрита. Для лечения коронавируса его рекомендовали в Китае и США , но в июле инновационная компания в области здравоохранения Roche сообщила, что ее исследование этого препарата для лечения пациентов с ковидом не показало никаких результатов, пишет "Украинская правда".

В октябре другое исследование показало, что тоцилизумаб не является эффективным для предотвращения смерти умеренно больных коронавирусом.

Иммуноглобулины - это препараты на плазме крови людей, которые не болели ковидом. Эффективность таких лекарств при ковиде только начали изучать, однако в США Национальный институт здоровья не рекомендует их использовать вне клинических испытаний.

Тоцилизумаб в украинском протоколе лечения рекомендуют рассматривать при прогрессировании заболевания не раньше седьмого дня от появления симптомов. Показаниями к применению являются интерстициальная пневмония с острой дыхательной недостаточностью и потребность в вентиляции легких.

Иммуноглобулин в протоколе отмечается для лечения мультисистемного воспалительного синдрома и детей, и подростков, впрочем отмечается, что при таком лечении может возникнуть тромбоз.

Напомним, что в ноябре Министерство здравоохранения включило в протокол лечения ковида переливание плазмы тех, кто уже выздоровел от коронавируса. Речь идет о реконвалесцентной плазме с высокими титрами антител класса IgG против SARS-CoV-2.

В протоколе отмечается, что плазма может быть использована для раннего специфического лечения коронавируса только для тех пациентов, которые имеют лабораторно подтвержденное заболевание ковид, тяжелое или критическое течение заболевания или прогностические факторы прогрессирования до тяжелого или критического состояния.