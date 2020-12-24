Госдепартамент США обвинил ФСБ в отравлении Навального

Как отметил представитель, для отравления Навального нет другого объяснения, кроме как участие власти РФ.

Госдепартамент США считает, что сотрудники ФСБ РоSSии использовали вещество из группы "Новичок" для отравления роSSийского оппозиционера Алексея Навального..

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента.

"Конечно, президент РоSSии, власти РоSSии хотели бы, чтобы мы считали по-другому. РоSSия намекала на многочисленные и часто противоречивые теории заговора. Будем честны: такие теории заговора - это не более, чем попытки отвлечь от серьезных вопросов в адрес правительства РоSSии" , - говорится в заявлении.

Как отметил представитель, для отравления Навального нет другого объяснения, кроме как участие власти РФ .

В Госдепартаменте сообщили, что уверены в выводах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о том, что в анализах Навального нашли следы вещества из группы "Новичок".

" США считают, что сотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления Навального. Нет никаких других правдоподобных объяснений, кроме причастности и ответственности за это роSSийской власти", - заявил представитель Госдепартамента.

По данным CNN, американские чиновники подготовили антироSSийские санкции из-за ситуации с Навальным, но не использовали их, так как не получили одобрения президента США Дональда Трампа.

Напомним, 21 декабря Алексей Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ РФ , который следил за ним и участвовал в его отравлении.

Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, политик впал в кому. Сначала Навального лечили в омской больнице, а через два дня перевезли в Германию.

Правительство ФРГ сообщило, что три независимые лаборатории из Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда "Новичок". РоSSийские врачи версию с отравлением оппозиционера исключали, а в Кремле обвинения о причастности Москвы к отравлению опровергли.

Евросоюз ввел санкции против РоSSии. Под ограничения попали шесть человек, включая директора ФСБ Александра Бортникова и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Фигурантам списка запрещен въезд в Евросоюз , их активы и средства в ЕС замораживаются. РоSSия в ответ на "санкции Навального" ввела зеркальные меры в отношении Германии и Франции.

Палата представителей Конгресса США также приняла резолюцию из-за отравления Навального. Американское издание Times также написало, что Навального пытались отравить повторно перед отправкой в Германию.