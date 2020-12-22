На Львовщине разоблачили попытку организации незаконных органов местного самоуправления

В течение декабря 2020 года злоумышленники организовывали и проводили собрания с населением Львовской области.

На Львовщине разоблачили попытку организации незаконных органов местного самоуправления
Полиция охраняет суд во время вынесения вердикта обвиняемым по делу попытки государственного переворота в 2016 году, Подгорица,
Фото: VOA

Шестеро жителей Львовской и Ровенской областеи? пытались создать непредусмотренные законодательством органы местного самоуправления, дублирующие функции соответствующих существующих органов.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что в течение декабря 2020 года злоумышленники организовывали и проводили собрания с населением Львовской области.

7 декабря подозреваемые провели собрание с жителями Сколевского района, во время которого объявили о создании незаконного органа местного самоуправления в одном из сел района и избрали депутатов и голову. А 8 декабря они организовали собрание местных жителей во Львове, на котором подтолкнули присутствующих к созданию псевдооргану государственной власти под названием "орган местного самоуправления Львовского городского совета".

Правоохранители установили личности шестерых злоумышленников. Ими оказались трое жителей Львовской области в возрасте 48, 38 и 60 лет, а также трое жителей Ровенской области в возрасте 49, 56 и 57 лет.

В жилищах фигурантов проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, флэш-носители и диски, протоколы собраний, газеты и документы с данными об образовании незаконных органов местного самоуправления и другие вещественные доказательства. По данным фактам начато досудебное расследование, открыто уголовное производство по ч.1 ст.353 (самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением каких-либо общественно опасных деяний) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Напомним, 16 декабря Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайный арсенал с военными средствами поражения и взрывчатыми веществами.

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