В бюджете-2021 заложены средства для покупки 4 млн доз вакцины от COVID-19 - Разумков

Правительство будет искать дополнительные средства для наполнения спецфонда, из которого будут финансировать закупку вакцины.

В бюджете-2021 заложены средства для покупки 4 млн доз вакцины от COVID-19 - Разумков
Фото: facebook/Верховна Рада України

В государственном бюджете на 2021 год предусмотрены средства на приобретение около 4 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Он также отметил, что правительство будет искать дополнительные средства для наполнения специального фонда, из которого будут финансировать закупку вакцины.

"Они (члены правительства - ред.) выходят и с аукционами, они привлекают ОВГЗ, сотрудничают с международными партнерами и донорами. Достаточно этого? Недостаточно, но сегодня исходим из того бюджета, который есть", - сказал Разумков.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов обнародовал предварительный план вакцинации населения. Так, по его словам, на первом этапе вакцину получат медицинские работники, военнослужащие ВСУ, работники социальной сферы.

На втором этапе планируется обеспечить вакциной людей в возрасте от 60 лет. На третьем этапе вакцинировать уже остальных людей.

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