ФЛПы-митингующие вновь поставили палатки на Майдане Независимости

Участники акции протеста движения "SaveФОП" снова установили палатки на Майдане Независимости в центре Киева после того, как силовики демонтировали палатки, установленные днем.

Об этом сообщает РБК-Украина с места событий.

После стычек с полицией на Майдане осталось две палатки. Протестующие принесли и установили новые, в которых они планируют остаться на ночь.

Ситуация в центре столицы спокойная. Большая часть силовиков уже ушла с Крещатика. Расходятся также и участники акции протеста.

В полиции сообщили, что во время демонтажа палаток "группа нетрезвых мужчин набросилась на полицейских". В результате чего трое стражей порядка госпитализированы с разбитыми лицами и ушибами.

По данному факту начато уголовное производство.

В полиции заявили, что организаторы акции заранее не заявляли об установлении палаток на Майдане Незалежности.

"Учитывая это, правоохранители демонтировали их. В результате возникла потасовка, а затем группа нетрезвых мужчин нанесла телесные повреждения трем полицейским. Их с разбитыми лицами и ушибами тела госпитализировали", - говорится в сообщении МВД .

Напомним, предприниматели требуют отмены запрета на ведение бизнеса во время действия жесткого локдауна. Акция протеста ФЛП сегодня началась под Радой, затем митингующие пошли на Банковую, а уже оттуда - на Майдан, где развернули палаточный городок. Полицейские попытались демонтировать палатки, в результате чего между ними и протестующими произошли стычки. Сообщалось о пострадавших с обеих сторон.