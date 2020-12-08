Депутаты Киеврады поделили комиссии

Депутаты Киевского городского совета на своем заседании во вторник утвердили перечень постоянных комиссий.

За соответствующее решение проголосовали 72 депутата при минимально необходимых 61. Против голосовали фракции "Единство" и "Европейская солидарность".

В Киевраде IX созыва будет 16 постоянных комиссий (в предыдущем созыве было 13).

Предыдущий поименный список комиссий в своем телеграм-канале опубликовала депутат Ксения Семенова.

Руководство в них поделили так, что "Европейская солидарность" и "Слуга народа" получат по три комиссии, остальные фракции - по две.

Комиссию по вопросам бюджета и социально-экономического развития возглавил Андрей Витренко ("Слуга народа").

Комиссию по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений возглавил Михаил Терентьев ("УДАР").

Комиссию по вопросам собственности - Михаил Присяжнюк ("Слуга народа").

Комиссию по вопросам транспорта, связи и рекламы возглавил Алексей Окопный ("Европейская Солидарность").

Комиссию по вопросам экологической политики - Денис Москаль ("Батькивщина").

Комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса - Александр Бродский ("Батькивщина").

Комиссию по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций - Виктория Муха ("УДАР").

Комиссию по вопросам охраны культурного наследия - Юлия Ярмоленко ("Единство").

Комиссию по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта - Вадим Васильчук ("Голос").

Комиссию по вопросам здравоохранения и социальной политики - Марина Порошенко ("Европейская солидарность").

Комиссию по вопросам соблюдения законности, правопорядка и связей с правоохранительными органами - Александр Плужник ("ОПЗЖ").

Комиссию по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции - Леонид Емец ("Европейская солидарность»).

Комиссию по вопросам предпринимательства и промышленности и городского благоустройства - Владислав Трубицын ("Слуга народа").

Комиссию по вопросам регуляторной политики - Игорь Кириленко ("ОПЗЖ").

Комиссию по вопросам цифровой трансформации и административных услуг - Максим Нефедов ("Голос").

Комиссию по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей - Роман Ярошенко ("Единство").

Представители "Единства" при рассмотрении этого вопроса назвали распределение депутатов в комиссиях потенциально коррупционным.

"Бюджетная комиссия - 21 депутат, из них 12 - УДАР. Строительная комиссия - 24, половина - УДАР. Это две комиссии, "хлебные" в народе называются", - сказал на заседании лидер "Единства" Александр Омельченко.

Представители "Единства" и "Европейской солидарности" массово жаловались, что их разбросали в комиссии случайным образом, и просили перевести в другие. Киеврада отказалась.

Из-за позиции оппозиционных фракций сложилась ситуация, когда трое из трех членов комиссии по вопросам охраны культурного наследия не хотят в ней работать.