Депутаты Киеврады поделили комиссии

Партия Кличко получила большинство в нескольких комиссиях.

Депутаты Киеврады поделили комиссии
Фото: kmr.gov.ua

Депутаты Киевского городского совета на своем заседании во вторник утвердили перечень постоянных комиссий.

За соответствующее решение проголосовали 72 депутата при минимально необходимых 61. Против голосовали фракции "Единство" и "Европейская солидарность".

В Киевраде IX созыва будет 16 постоянных комиссий (в предыдущем созыве было 13).

Предыдущий поименный список комиссий в своем телеграм-канале опубликовала депутат Ксения Семенова.

Руководство в них поделили так, что "Европейская солидарность" и "Слуга народа" получат по три комиссии, остальные фракции - по две.

  • Комиссию по вопросам бюджета и социально-экономического развития возглавил Андрей Витренко ("Слуга народа").
  • Комиссию по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений возглавил Михаил Терентьев ("УДАР").
  • Комиссию по вопросам собственности - Михаил Присяжнюк ("Слуга народа").
  • Комиссию по вопросам транспорта, связи и рекламы возглавил Алексей Окопный ("Европейская Солидарность").
  • Комиссию по вопросам экологической политики - Денис Москаль ("Батькивщина").
  • Комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса - Александр Бродский ("Батькивщина").
  • Комиссию по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций - Виктория Муха ("УДАР").
  • Комиссию по вопросам охраны культурного наследия - Юлия Ярмоленко ("Единство").
  • Комиссию по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта - Вадим Васильчук ("Голос").
  • Комиссию по вопросам здравоохранения и социальной политики - Марина Порошенко ("Европейская солидарность").
  • Комиссию по вопросам соблюдения законности, правопорядка и связей с правоохранительными органами - Александр Плужник ("ОПЗЖ").
  • Комиссию по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции - Леонид Емец ("Европейская солидарность»).
  • Комиссию по вопросам предпринимательства и промышленности и городского благоустройства - Владислав Трубицын ("Слуга народа").
  • Комиссию по вопросам регуляторной политики - Игорь Кириленко ("ОПЗЖ").
  • Комиссию по вопросам цифровой трансформации и административных услуг - Максим Нефедов ("Голос").
  • Комиссию по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей - Роман Ярошенко ("Единство").

Представители "Единства" при рассмотрении этого вопроса назвали распределение депутатов в комиссиях потенциально коррупционным.

"Бюджетная комиссия - 21 депутат, из них 12 - УДАР. Строительная комиссия - 24, половина - УДАР. Это две комиссии, "хлебные" в народе называются", - сказал на заседании лидер "Единства" Александр Омельченко.

Представители "Единства" и "Европейской солидарности" массово жаловались, что их разбросали в комиссии случайным образом, и просили перевести в другие. Киеврада отказалась.

Из-за позиции оппозиционных фракций сложилась ситуация, когда трое из трех членов комиссии по вопросам охраны культурного наследия не хотят в ней работать.

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