В Кривом Роге пенсионерка пыталась проголосовать по советскому паспорту, - ОПОРА

В Кривом Роге, где проходит второй тур выборов городского головы, пожилая женщина пыталась проголосовать по паспорту советского образца.

Фото: ОПОРА

Члены УИК не выдали ей бюллетень для голосования, а полицейский разъяснил причины отказа. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

"Пожилая женщина пришла голосовать на избирательный участок №121674 (ул. Екатерининская, 11) с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовала именно по этому паспорту", - говорится в сообщении.

Фото: ОПОРА

В ОПОРЕ напомнили, что в соответствии с п. 1 и 2 ч. 1, ч. 6 ст. 8 Избирательного кодекса Украины основанием для получения избирательного бюллетеня и могут быть использованы на обычных и специальных избирательных участках во время голосования на местных выборах: 1) паспорт гражданина Украины (в виде паспортной книжечки или карты); 2) временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно принятых в гражданство Украины).

Напомним, сегодня в Кривом Роге за пост мэра борются Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Наблюдатели гражданской сети «ОПОРА» зафиксировали нарушения во время голосования. В частности, на избирательные участки неизвестные подвозили пожилых людей, и члены нескольких комиссий позволили проголосовать избирателям без паспортов.

Как сообщалось, по состоянию на 15:00 в полицию Кривого Рога поступило 20 сообщений о нарушениях во время выборов.

По состонию на 16:00 явка избирателей в Кривом Роге составила 28%.