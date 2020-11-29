В Париже правоохранители применили слезоточивый газ на митинге против закона "о глобальной безопасности"

Митингующие выступают против статьи закона, которая запрещает снимать полицейских при исполнении ими служебных обязанностей.

В Париже во время митинга против закона "о глобальной безопасности" правоохранители применили слезоточивый газ.

Об этом сообщает RFI.

В частности, митингующие выступают против статьи закона, которая запрещает снимать полицейских при исполнении ими служебных обязанностей. Протесты усилились после появления в соцсетях кадров жесткого разгона мигрантов на площади Республики 23 ноября и видеозаписи с избиением музыкального продюсера Мишеля Зеклера на пороге его студии в Париже.

Митинг прошел между площадью Республики и площадью Бастилии. Префектура полиции сначала запретила марш, позволив лишь собрание на площади Республики, но административный суд Парижа отменил это решение.

Акция проходила мирно, пока к ней не присоединились радикалы из организации Black Bloc, которые построили баррикаду и начали столкновения с полицией. Силовики применили слезоточивый газ.

Манифестации против закона "о глобальной безопасности" прошли сегодня и в других городах Франции, в частности в Ренне, Лилле, Нанте, Монпелье и других.

По данным RFI, если в минувшую субботу в манифестациях приняли участие около 22 тысяч человек, то сегодняшние, по предварительным данным, были более многочисленными.

Напомним, в сентябре во Франции возобновились протестные акции "желтых жилетов". В Париже протестанты столкнулись с полицейскими. Тогда правоохранители задержали по меньшей мере 154 протестующих.