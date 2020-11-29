В Париже правоохранители применили слезоточивый газ на митинге против закона "о глобальной безопасности"

Митингующие выступают против статьи закона, которая запрещает снимать полицейских при исполнении ими служебных обязанностей.

В Париже правоохранители применили слезоточивый газ на митинге против закона "о глобальной безопасности"
Фото: GETTY IMAGES

В Париже во время митинга против закона "о глобальной безопасности" правоохранители применили слезоточивый газ.

Об этом сообщает RFI.

В частности, митингующие выступают против статьи закона, которая запрещает снимать полицейских при исполнении ими служебных обязанностей. Протесты усилились после появления в соцсетях кадров жесткого разгона мигрантов на площади Республики 23 ноября и видеозаписи с избиением музыкального продюсера Мишеля Зеклера на пороге его студии в Париже.

Митинг прошел между площадью Республики и площадью Бастилии. Префектура полиции сначала запретила марш, позволив лишь собрание на площади Республики, но административный суд Парижа отменил это решение.

Акция проходила мирно, пока к ней не присоединились радикалы из организации Black Bloc, которые построили баррикаду и начали столкновения с полицией. Силовики применили слезоточивый газ.

Манифестации против закона "о глобальной безопасности" прошли сегодня и в других городах Франции, в частности в Ренне, Лилле, Нанте, Монпелье и других.

По данным RFI, если в минувшую субботу в манифестациях приняли участие около 22 тысяч человек, то сегодняшние, по предварительным данным, были более многочисленными.

Напомним, в сентябре во Франции возобновились протестные акции "желтых жилетов". В Париже протестанты столкнулись с полицейскими. Тогда правоохранители задержали по меньшей мере 154 протестующих.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Великобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограниченияВеликобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограничения
МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц УкраиныМИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины
Министр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздникиМинистр культуры Ткаченко предлагает локдаун на две недели на зимние праздники
Арахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работуАрахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работу
Лукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить БеларусьЛукашенко обвинил власти Украины в попытках задушить Беларусь
Блок рекламы


Похожие новости
МИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц УкраиныМИД Беларуси заявил о подготовке санкций против некоторых официальных лиц Украины
Столичные правоохранители задержали при получении взятки сотрудника “Укрзализныци” (фото)Столичные правоохранители задержали при получении взятки сотрудника “Укрзализныци” (фото)
Прокуратура США обжалует отклонение обвинений в мошенничестве против МанафортаПрокуратура США обжалует отклонение обвинений в мошенничестве против Манафорта
Противника Путина, получившего гражданство Украины, задержали в Индонезии и хотят выдать РоSSии, - журналистПротивника Путина, получившего гражданство Украины, задержали в Индонезии и хотят выдать РоSSии, - журналист
В Киеве под посольством США ОПЗЖ устроила акцию "против внешнего управления"В Киеве под посольством США ОПЗЖ устроила акцию "против внешнего управления"
В Германии заявили, что санкции США против европейских участников Севпотока-2 недопустимыВ Германии заявили, что санкции США против европейских участников Севпотока-2 недопустимы
Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12Марина Порошенко передала 200 защитных костюмов и 100 противовирусных очков в Киевскую городскую клиническую больницу №12
Украина присоединилась к санкциям ЕС против руководителей ПриднестровьяУкраина присоединилась к санкциям ЕС против руководителей Приднестровья
Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против БеларусиУкраина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси
В Берлине полиция применила водометы для разгона противокарантинных протестовВ Берлине полиция применила водометы для разгона противокарантинных протестов
Последние новости
Подгружаем последние новости