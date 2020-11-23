Уруский посетил зону ООС, чтобы оценить ситуацию с вооружением

"Имеющийся парк ВВТ нуждается в обновлении, как путем модернизации, так и наполнением новыми образцами".

Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский считает, что имеющийся парк вооружения и военной техники в зоне проведения операции объединенных сил нуждается в обновлении путем модернизации и наполнения новыми образцами.

Об этом Уруский заявил по итогам рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил.

Фото: facebook.com/oleguruskyi

Во время визита вице-премьер пообщался с руководством Генерального штаба, командованием ООС, командирами и заместителями командиров бригад и батальонов относительно текущей ситуации в зоне проведения операции, состояния оснащения войск, результатов эксплуатации новых и модернизированных образцов ВВТ и др.

"Сейчас есть конкретное представление, в чем нуждаются наши войска, что сегодня требуется от предприятий оборонной промышленности Украины и куда двигаться производителям в дальнейшем в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением. Следует отметить, что имеющийся парк ВВТ нуждается в обновлении, как путем модернизации, так и наполнением новым образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны", - отметил он.

Фото: facebook.com/oleguruskyi

Фото: facebook.com/oleguruskyi

Фото: facebook.com/oleguruskyi

По мнению Уруского, необходимо принимать решительные и целенаправленные шаги по развитию собственного научно-технического и промышленного потенциала.

На прошлой неделе "Укроборонпром" обвинил профильное министерство в попытке сворачивания реформ ОПК.

В Минстратегпроме ответили, что "Укроборонпром" пытается сорвать задание президента по реформированию ОПК.

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