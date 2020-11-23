Во Львове мужчина принес на избирательный участок две банки зеленки

На его подозрительное поведение обратили внимание другие избиратели.

Во Львове во время второго тура выборов мэра правоохранители не допустили к голосованию человека, принесшего на участок две банки зеленки.

Гражданин вел себя подозрительно, поэтому один из избирателей попросил полицию проверить его, пишет ZAXID.net.

Инцидент произошел возле участка на ул. Медовой Пещеры. Мужчина не смог объяснить, для чего принес зеленку на голосование, но сказал, что купил ее для себя. Правоохранители отправили его домой.

"Вероятно, полиции удалось предотвратить попытку испортить бюллетени, залив их зеленкой", - предположили в СМИ .

Фото: zaxid.net

Полиция Львовщины тем временем сообщила на сайте, что по состоянию на 15:00 получила 25 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Открыто одно уголовное производство по ч.4 ст.158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 22 ноября мэров во втором туре выбирают в 11 городах. Во Львове соревнуются действующий городской голова Андрей Садовый и кандидат от партии " ЕС " Олег Синютка.

В Днепре по факту нарушения избирательного законодательства возбуждены три уголовных производства. Одно из них - из-за ярмарки с агитацией за одного за кандидатов.

В Ровно полиция заявила о предотвращении подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность мэра. Организаторы схемы предлагали деньги за голос за одного из кандидатов, взамен просили фото бюллетеня.